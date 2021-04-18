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За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 18 тысяч человек

Оперативные данные по COVID-19 за 18 апреля опубликовал Смольный

По оперативным данным Смольного на утро 18 апреля, на коронавирус в Петербурге обследованы ещё 18 082 человека.

Обработано 5 567 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

В общей сложности с начала октября гуманитарную помощь от волонтёров в Северной столице получили 205 193 человека. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтёры доставили продуктовые наборы.

Ранее «Фонтанка» писала, что по официальным данным, коронавирусная статистика в Петербурге демонстрирует стабильность. В то же время в альтернативной системе учёта вырос разрыв между заболевшими и выздоровевшими.

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Комментарии (1)

/обследованы ещё 18082 человека./

а в рублях это сколько будет?
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