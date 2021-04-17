FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

933 за сутки: в Петербурге заболевших стало значительно больше выздоровевших

Альтернативная статистика показала тревожное развитие пандемии в Петербурге

Коронавирусная статистика в Петербурге демонстрирует стабильность по официальным данным, а в альтернативной системе учета вырос разрыв между заболевшими и выздоровевшими.

По данным федерального регистра больных COVID-19, в Петербурге 17 апреля зафиксированы 933 заболевших, против 701 на «Стопкоронавирусе». И всего 746 выздоровевших — снижение составляет 22 %. Неделю назад соотношение было иным — 958 к 953. А в остальные дни выздоровевших чаще всего было больше, чем заболевших.

При этом из 5 273 развернутых коек в Петербурге свободны 1 156, или 22 % от общего фонда. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — 25 %. На ИВЛ — 153 пациента.

«Спад второй волны эпидемии продолжается медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. Для предупреждения развития третьей волны очень важно провести массовую вакцинацию жителей города в максимально короткие сроки», — отметили в совете.

На 17 марта в Петербурге привиты 495 тысяч человек. Из них 342 тысячи полностью. Запасов вакцины хватит еще на 230 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний