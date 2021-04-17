933 за сутки: в Петербурге заболевших стало значительно больше выздоровевших

Коронавирусная статистика в Петербурге демонстрирует стабильность по официальным данным, а в альтернативной системе учета вырос разрыв между заболевшими и выздоровевшими.



По данным федерального регистра больных COVID-19, в Петербурге 17 апреля зафиксированы 933 заболевших, против 701 на «Стопкоронавирусе». И всего 746 выздоровевших — снижение составляет 22 % . Неделю назад соотношение было иным — 958 к 953. А в остальные дни выздоровевших чаще всего было больше, чем заболевших.