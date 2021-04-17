933 за сутки: в Петербурге заболевших стало значительно больше выздоровевших

Коронавирусная статистика в Петербурге демонстрирует стабильность по официальным данным, а в альтернативной системе учета вырос разрыв между заболевшими и выздоровевшими.
По данным федерального регистра больных COVID-19, в Петербурге 17 апреля зафиксированы 933 заболевших, против 701 на «Стопкоронавирусе». И всего 746 выздоровевших — снижение составляет
При этом из 5 273 развернутых коек в Петербурге свободны 1 156, или
«Спад второй волны эпидемии продолжается медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. Для предупреждения развития третьей волны очень важно провести массовую вакцинацию жителей города в максимально короткие сроки», — отметили в совете.
На 17 марта в Петербурге привиты 495 тысяч человек. Из них 342 тысячи полностью. Запасов вакцины хватит еще на 230 тысяч человек.