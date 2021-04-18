Дефицит распускается по весне: как пандемия сказалась на рынке сезонных товаров для сада

Дачный сезон вот-вот начнётся: любители садоводства затариваются семенами, чтобы быть во всеоружии. «Фонтанка» поговорила с экспертами об актуальных трендах на рынке саженцев и удобрений, а также узнала, как и почему изменились цены и спрос на товары для сада с начала пандемии.



Ирина Бужор/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







По данным Авито, в 2021 году россияне интересовались готовой рассадой на 38% активнее, чем в прошлом. Кроме того, количество объявлений на сайте выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом.

В Петербурге, уточнили аналитики Авито, самый резкий рост цен был зафиксирован на рассаду лаванды. Сразу в 4,8 раза: ее стоимость этой весной составила в среднем 120 рублей. «На 67% выросла цена на саженцы помидоров, которые в городе можно купить в среднем за 100 рублей. Огурцы и петуния, которые продаются за 60 и 100 рублей соответственно, выросли в цене на 50% и 43%», — рассказали на Авито. Но есть и хорошие новости. К примеру, клубника стала дешевле на 50% (в среднем 45 рублей за растение), малина упала в стоимости на 20% (80 рублей), а рассада мяты подешевела сразу на 41% до 170 рублей. Островок стабильности — баклажаны и перец — их цена не изменилась с прошлого года: 40 и 50 рублей соответственно.



Одной из главных статей расходов для азартного дачника, желающего не только любоваться, но и вкушать плоды своих трудов, является теплица. И если садоводческие амбиции простираются дальше, чем три дохленьких помидорки-черри, на эту статью расходов может уйти десятки тысяч рублей. По словам гендиректора и владельца компании ООО «Тепличный выбор» Сергея Молоковского, цена на качественные теплицы в 2021 году увеличилась примерно на 70–80% из-за того, что выросла стоимость всех составляющих: металла, поликарбоната, крепежей, фундамента. «В прошлом году многие земли купили. Кто в прошлом году, кто в этом — начинают землю облагораживать, поэтому спрос на нашу продукцию высокий», — сказал Молоковский.

По словам Татьяны Дашановой, руководителя отдела маркетинга ПК «Дом теплиц», ситуация на тепличном рынке этой весной сложилась непростая. «Цены на сырье, из которого состоит теплица начали подниматься постепенно еще осенью 2020 года, а в январе 2021 — просто взлетели в два раза. Такой резкий скачок заставил производителей поднять цену», — объяснила представитель «Дома теплиц».



«При выборе теплицы нужно понимать, что качественный товар, который будет служить долгие годы, сегодня не может стоить дешево», — предупредила Дашанова, отметив, однако, тот факт, что хотя спрос на теплицы не стал меньше, покупательская способность населения упала в разы.

Мария Евневич, совладелица сети магазинов «Максидом», отметила, что интерес к сезонным товарам для сада у петербуржцев точечный. «Например, в шесть раз выросло количество проданных бензиновых кусторезов, при этом продажи семян овощей и цветов снизились на 15%», — отметила она.

Также, по словам Евневич, из-за пандемии поставки от импортных производителей сократились. «Рассада, саженцы и прочий посадочный материал — это живой товар, который имеет определенный цикл: если вовремя не посадить семена, ничего не вырастет. Естественно, локдаун в Европе нарушил этот процесс. Некоторые производства в Нидерландах и Польше, откуда и идёт основной поток импортных поставок, вовсе закрылись, а остальные начали повышать цены. Это, а также рост курса валют по отношению к рублю и рост стоимости фрахта (перевозки груза морским путём. — Прим.ред.) приводят как к дефициту товаров, так и к росту цен на них. Местные производители тоже зависимы от импортных составляющих, поэтому испытывают схожие трудности», — рассказала совладелица «Максидома».



В «Максидоме» уточнили, что живые растения и посадочный материал в среднем подорожали на 11% — наибольшее удорожание коснулось саженцев и семян. «В категории почвогрунтов и дренажа средняя стоимость выросла на 13%, а удобрения в среднем выросли всего на 2%», — подсчитала Евневич.

В числе наметившихся на 2021 год трендов в «Максидоме» называют растущую популярность эко-стиля: большим спросом начали пользоваться товары для садового декора из дерева и металла. «Хитом этого сезона стали кашпо и садовые фигуры в виде Будды, — поделилась Евневич. — Кроме того, ещё с прошлого года стал заметен рост продаж товаров для отдыха — люди оставались на дачах и там проводили свободное время».

Рост популярности товаров для отдыха на природе среди покупателей отметили и аналитики сети гипермаркетов ОБИ. Руководитель направления «Сад» Максим Суравегин рассказал «Фонтанке», что с начала пандемии люди начали активно скупать товары, помогающие создать комфортную атмосферу на дачах и загородных участках.



«В результате мы столкнулись с ситуацией, когда многие товары оказались в дефиците. Особенно это касалось позиций, связанных с отдыхом, таких, как садовая мебель. В этом году уже в марте начались покупки бассейнов, садовой техники, возник необычайно высокий спрос на мелкий садовый инвентарь. Такой интерес покупателей мы связываем с тем, что год назад магазины оказались закрыты, и садоводы просто не успели приобрести необходимое», — считает Суравегин.

По словам сотрудника ОБИ, к началу дачного сезона компания готовилась заранее и, более того, уже начала планировать размещение новых заказов на следующий год. Суравегин отметил, что в мире для производителей сложилась непростая ситуация: выросли цены на сырьё, подорожали металл и упаковка (например, гофрокартон), выросли цены на фрахт из Китая, участились случаи задержки контейнеров, в результате чего нарушались логистические цепочки, которые приходилось выстраивать в ежедневном режиме, чтобы покупатели не чувствовали сбоев.

Однако, отмечает Суравегин, на посадочный материал, который выращивается внутри России, цены практически не изменились. «По грунтам цены также остались приблизительно на уровне прошлого года. Вот удобрения подорожали — но это мировой тренд, хотя нам удается сдерживать рост цен», — поделился он.

