Росавиация запустила оперштаб по возвращению россиян из Турции

Оперативный штаб по организации возвращения граждан России из Турции заработал на площадке Росавиации. Руководитель ведомства Александр Нерадько 17 апреля провёл его первое заседание.



С участием представителей МИД России, Минтранса России, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний там обсудили текущую ситуацию и готовность авиакомпаний к вывозной кампании.

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полёта» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», — рассказали в Росавиации.