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Росавиация запустила оперштаб по возвращению россиян из Турции

Авиакомпании готовы увеличить число вывозных рейсов из Турции

Оперативный штаб по организации возвращения граждан России из Турции заработал на площадке Росавиации. Руководитель ведомства Александр Нерадько 17 апреля провёл его первое заседание.

С участием представителей МИД России, Минтранса России, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний там обсудили текущую ситуацию и готовность авиакомпаний к вывозной кампании.

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полёта» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», — рассказали в Росавиации.

Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов.

Ранее общественный совет Ростуризма предложил вывозить сограждан из закрытой Турции за десять тысяч рублей с человека. В стране остались десятки тысяч россиян.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Надеюсь, что представители ВКС в состав оперштаба не входят.
Otkating
О..э.

4 летчика погибли - их трупы вам еда?
kоt-obormot
Типа, кто больше заплатит, тот раньше домой полетит?
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