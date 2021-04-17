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«Придётся уловить смысл»: Моргенштерн поспорит с МВД о пропаганде наркотиков

Полицейским придется внимательно вникнуть в смысл песен Моргенштерна

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что рэпер не признает вины в пропаганде наркотиков и они ждут проведения лингвистической экспертизы его творчества.

«Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна, который не признает вину в совершении административного правонарушения. В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет», — сообщил Жорин 17 апреля ТАСС.

По словам адвоката, во время экспертизы управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД и лингвисты ЭКЦ МВД РФ, а также суд будут вынуждены несколько раз пересмотреть видеоклипы исполнителя и изучить всё творчество артиста, чтобы «дословно разобрать и уловить смысл того, что имел в виду автор».

Как ранее сообщала «Фонтанка», клипы Моргенштерна «Розовое вино — 2» и Family оценили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, рэперу грозит штраф до миллиона рублей.

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Комментарии (7)

MidNightWoodpecker
Какая еще пропаганда-то? Да этого моргенкакеготам нужно в школе проходить именно как антипропаганду наркоты. Типа вот дети, будете ширяться, такими же станете.
VF812
кем назначены экспертизы?
sakorol
растрясут этого морденштейна на пару лимонов и дело закончится ,адвокаты и мвд подзаработают
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