«Придётся уловить смысл»: Моргенштерн поспорит с МВД о пропаганде наркотиков

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что рэпер не признает вины в пропаганде наркотиков и они ждут проведения лингвистической экспертизы его творчества.
«Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна, который не признает вину в совершении административного правонарушения. В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет», — сообщил Жорин 17 апреля ТАСС.
По словам адвоката, во время экспертизы управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД и лингвисты ЭКЦ МВД РФ, а также суд будут вынуждены несколько раз пересмотреть видеоклипы исполнителя и изучить всё творчество артиста, чтобы «дословно разобрать и уловить смысл того, что имел в виду автор».
Как ранее сообщала «Фонтанка», клипы Моргенштерна «Розовое вино — 2» и Family оценили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, рэперу грозит штраф до миллиона рублей.