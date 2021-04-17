«Придётся уловить смысл»: Моргенштерн поспорит с МВД о пропаганде наркотиков

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что рэпер не признает вины в пропаганде наркотиков и они ждут проведения лингвистической экспертизы его творчества.



«Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна, который не признает вину в совершении административного правонарушения. В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет», — сообщил Жорин 17 апреля ТАСС.