Третья волна? В Москве рекордно растёт заболеваемость коронавирусом

Замедлившееся снижение заболеваемости в российской столице перешло в рост и новый рекорд числа заболевших. В последний раз такие показатели фиксировались в конце января, на спаде второй волны.
«В Москве за сутки выявили
Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации и московском правительстве сообщали, что столичные власти ожидают, что в апреле в Москве может появиться «британский» штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации.
В то же время в Петербурге официальная статистика держится у отметки 700 заболевших в сутки. Хотя альтернативная статистика — федеральный регистр заболевших — уже демонстрирует признаки роста.