Третья волна? В Москве рекордно растёт заболеваемость коронавирусом

Замедлившееся снижение заболеваемости в российской столице перешло в рост и новый рекорд числа заболевших. В последний раз такие показатели фиксировались в конце января, на спаде второй волны.



«В Москве за сутки выявили 2 822 новых заболевших. Накануне было 2 476 , а до этого — 2 455 », — сообщил московский оперштаб. Долгое время, с конца января по начало апреля, статистика демонстрировала стабильность и очень редко переходила планку в две тысячи.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации и московском правительстве сообщали, что столичные власти ожидают, что в апреле в Москве может появиться «британский» штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации.