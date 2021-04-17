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Третья волна? В Москве рекордно растёт заболеваемость коронавирусом

Российская столица обновила максимум по числу заболевших за сутки

Замедлившееся снижение заболеваемости в российской столице перешло в рост и новый рекорд числа заболевших. В последний раз такие показатели фиксировались в конце января, на спаде второй волны.

«В Москве за сутки выявили 2 822 новых заболевших. Накануне было 2 476, а до этого — 2 455», — сообщил московский оперштаб. Долгое время, с конца января по начало апреля, статистика демонстрировала стабильность и очень редко переходила планку в две тысячи.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации и московском правительстве сообщали, что столичные власти ожидают, что в апреле в Москве может появиться «британский» штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации.

В то же время в Петербурге официальная статистика держится у отметки 700 заболевших в сутки. Хотя альтернативная статистика — федеральный регистр заболевших — уже демонстрирует признаки роста.

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Комментарии (11)

Баба Нюра
А чего другого то хотели апосля сборища в Лужниках по поводу присоединения Крыма? Тыщи народу сидели рядышком, результат налицо. Наши властители почему-то трогательно верят, что вирус распространяется только на митингах Навального, а любых проправителственных сборищ боится. То ли еще будет... Впереди Парад, Бессмертный полк...Таким макаром не тока третья, а и 23-я волна будет... Встает резонный вопрос "А Мозги где"? А нема. :(
DimDimych
Так все верно, месяц назад бились в экстазе в Лужниках, вот результат.
260567431
Вот если не болели еще, чего не привиться, казалось бы? А теперь, возможно, и в больничку поехали.
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