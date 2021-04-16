Четыре сквера после просушки открыли в Петербурге. На очереди ещё девять

Как сообщили в комитете по благоустройству, с 16 апреля открыли скверы на улице Зенитчиков между проспектом Стачек и Краснопутиловской улицей, в Огородном переулке, ещё один на проспекте Стачек, 5, и сквер Металлист (Романовский сквер) в Кронштадте. По ним уже прошлись специалисты, осмотрели дорожки и признали их достаточно просохшими.

К выходным, которые обещают быть погожими, петербуржцам вернули ещё четыре сквера. Для прогулок доступны три зелёных зоны в Кировском районе города и одна в Кронштадте.

Уже после выходных, 19 апреля, с «каникул» выходят ещё девять зелёных зон. Большинство из них во Фрунзенском районе, но географию прогулок расширить смогут также жители Выборгского и Калининского.



«Горожане смогут попасть в сад Юннатов, Муринский парк, сад на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, парк Интернационалистов, Яблоневый сад, Плодовый сад на Софийской, сквер на Белградской между д. 46 и д. 52/1, сквер на Бухарестской между улицами Салова и Фучика, сквер на Будапештской между д. 62 и д. 66/1», — анонсируют в комитете.



Закрывать скверы и парки на обязательную просушку начали в конце марта. В списке 87 наименований, при этом ещё в части гулять не рекомендовано. По регламенту «отдых» может длиться до 1 мая, но на прошлой неделе открыли девять, на этой — разрешили гулять в саду «Василеостровец» и ещё в 14 парках.

