Россия должна отвести войска от украинской границы для деэскалации обстановки в Донбассе. Об этом 16 апреля заявили президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам трехсторонней встречи по видеосвязи.



«Канцлер ФРГ, президент Макрон и президент Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделили озабоченность по поводу роста числа российских войск на границе с Украиной, а также по незаконно аннексированному Крыму. Они потребовали сокращения этих войсковых укреплений, чтобы таким образом добиться деэскалации обстановки»,— сообщается на официальном сайте правительства Германии.

