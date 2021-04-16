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Меркель, Макрон и Зеленский потребовали от Путина отвести войска от границы с Украиной. Лидер Франции перешел на мову

Главы Франции, Германии и Украины призвали Россию к деэскалации обстановки в Донбассе

Россия должна отвести войска от украинской границы для деэскалации обстановки в Донбассе. Об этом 16 апреля заявили президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам трехсторонней встречи по видеосвязи.

«Канцлер ФРГ, президент Макрон и президент Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделили озабоченность по поводу роста числа российских войск на границе с Украиной, а также по незаконно аннексированному Крыму. Они потребовали сокращения этих войсковых укреплений, чтобы таким образом добиться деэскалации обстановки»,— сообщается на официальном сайте правительства Германии.

Президент Франции в своем Twitter подчеркнул, что Париж собирается добиваться стабилизации в регионе «мирным путем. «Что касается ситуации на Донбассе, с Украиной и Германией, мы по-прежнему мобилизованы и полны решимости добиться политического решения — единственно возможного», — написал Эммануэль Макрон, причем продублировал это сообщение на украинском.

Владимир Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время встречу в «нормандском формате» (ФРГ, Франция, Украина, Россия). Отметим, президент Украины находится с визитом в Париже, он также провел переговоры тет-а-тет со своим французской коллегой.

Ранее Меркель в ходе разговора с Владимиром Путиным также призывала сократить военное присутствие России на украинской границе. В Кремле сообщали, что президент РФ в ответ обратил внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». О ситуации на Украине разговаривал с российским лидером и Байден. О том, что означают эти переговоры, читайте в интервью «Фонтанке» гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.

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