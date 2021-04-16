Россия должна отвести войска от украинской границы для деэскалации обстановки в Донбассе. Об этом 16 апреля заявили президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам трехсторонней встречи по видеосвязи.
«Канцлер ФРГ, президент Макрон и президент Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделили озабоченность по поводу роста числа российских войск на границе с Украиной, а также по незаконно аннексированному Крыму. Они потребовали сокращения этих войсковых укреплений, чтобы таким образом добиться деэскалации обстановки»,— сообщается на официальном сайте правительства Германии.
Президент Франции в своем Twitter подчеркнул, что Париж собирается добиваться стабилизации в регионе «мирным путем. «Что касается ситуации на Донбассе, с Украиной и Германией, мы по-прежнему мобилизованы и полны решимости добиться политического решения — единственно возможного», — написал Эммануэль Макрон, причем продублировал это сообщение на украинском.
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
Владимир Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время встречу в «нормандском формате» (ФРГ, Франция, Украина, Россия). Отметим, президент Украины находится с визитом в Париже, он также провел переговоры тет-а-тет со своим французской коллегой.