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Учёные выяснили, что собаки могут выявлять по запаху пациентов с коронавирусом с точностью до 96%

Почти стопроцентные результаты по распознаванию вируса на нюх зафиксировали в Пенсильванском университете

Собаки могут по запаху определять пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 с точностью до 96%. Об этом стало известно по результатам исследований, проведённых специалистами Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США), опубликованных на страницах специализированного журнала PLOS One.

Учёные отмечают, что в эксперименте участвовали девять собак, которых учили распознавать специальный реагент. После этого животные смогли отличать мочу здоровых людей от мочи пациентов с коронавирусом. При этом образцы предварительно инактивировали.

Спустя три недели собаки, никогда не участвовавшие в выявлении заболеваний, смогли с точностью в 96% распознать образцы мочи и слюны людей с COVID-19. Выяснилось, что образцы с SARS-CoV-2 имеют свой особый запах, который и учуяли животные.

Напомним, что тренировать собак вынюхивать коронавирус в разных странах начали ещё летом прошлого года. В конце сентября 2020-го этот эксперимент дошёл до России.

В свою очередь, учёные из Петербурга придумали для служебных собак имитатор запаха человеческих останков. Подробнее об этом проекте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

васисуалий
Могу с уверенностью добавить, что когда я заболел короной, то до момента потери обоняния я чувствовал, что у меня изменился запах пота. Так что в принципе информация вполне правдоподобная.
265112968
Отлично. Когда всех расеян сгонят в лагеря, там проблем с диагностикой собаками не будет.
Анетта1983
Скоро тестировать будут собаки. Правильно нечего тесты переводить, слишком дорого!
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