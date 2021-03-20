Химики Лаборатории средств индикации (ЛСИ) разложили по баночкам порошки, которые имитируют запахи банкнот, кокаина, пластита, мумифицированного трупа и чеснока. «Потребители» продукта - служебные собаки, а цель ученых - уберечь животных и кинологов.

В рабочем кабинете химиков ЛСИ стоит стройный ряд стеклянных банок. Сперва с надписями: кокаин, амфетамин, «соли», «лед», в общей сложности больше двух десятков наименований - ассортимент как будто бы шире, чем в нарколавках в даркнете, но внутри ничего запрещенного.

Именно наркотики побудили директора компании Татьяну Горохову заняться этим направлением деятельности, хотя основной профиль организации связан с гособоронзаказом. Раньше собак в России, а в некоторых странах и по сей день, тренировали на реальных веществах. Но то, что кинолог называет тренировкой, для собаки - игра или поиск лакомства. «Игры» часто заканчивались плачевно - пес мог «угоститься» такой дозой, что либо в муках умирал, либо становился профнепригоден.

Ассортимент на столе в лаборатории обусловлен не только петербургскими реалиями. Придуманное и созданное на Лифляндской улице разъезжается по всей стране. Из разных регионов, да и в разных ведомствах, свои запросы на конкретные имитаторы. «Линейка всей этой гадости огромная и мы стараемся поспевать», - отмечает Горохова.

Отличаются имитаторы запахов не только наименованием, но и концентрацией. Натасканная на поиски небольшого количества вещества собака, учуяв крупную партию, может впасть в ступор и не среагировать так, как принято в их с кинологом общении. Поэтому, например, собак пограничников учат и на более концентрированных имитаторах. Для нужд МВД, чтобы пес учуял маленький пакетик где-то в кармане подозрительного прохожего, тренировочный порошок должен быть более разбавленным.



Внутри банок самих наркотиков нет. Как рассказывает Алексей Беликов, химик-технолог, в основе всех имитаторов абсорбирующие вещества, которые как губка впитывают в себя запахи. Этот порошок, например из микрокристаллической целлюлозы, не пахнет ничем. Аромат добавляется, если говорить о наркотиках, по двум принципам. Некоторые вещества после синтеза приобретают определенный запах, дают который присадки. Ученые просматривают формулы присадок и выявляют подходящие молекулы. Молекулы тоже разбирают на части и уже для них ищут разрешенные аналоги.

«Используем, например, ацетилсалициловую кислоту, по-простому аспирин. При производстве этого лекарства используются примеси, которые входят в состав некоторых наркотиков. К кислоте добавляем другие реагенты и так создается «букет». Собака фиксирует в голове запах из этой банки, не конкретных веществ, а всего порошка. И потом, чем бы наркотик не разбавляли и как бы его не изменяли, она все равно будет реагировать на эту конкретную композицию. Состав имитатора такой, что этим можно дышать хоть детям, это совершенно безопасно», - делится директор ЛСИ.



По словам Беликова, у некоторых хорошо синтезированных наркотиков запаха быть вообще не должно. Но так как делают их в основном кустарно, то можно попытаться вычленить аналог исходя из процесса создания. «Приходится искать, за что можно ухватиться. Я называю это «бить по хвостам«», - делится ученый.

«О составах всякой разной гадости порой приходится только догадываться. В каждом регионе есть гараж со своей псевдолабораторией и псевдохимиком. Покупать наркотики мы не можем, так что все через литературу, поиск в интернете, общение с криминалистами. Тестировать имитаторы приходится очень много», - добавляет директор лаборатории.

Порошку присвоен четвертый класс опасности. После истечения срока годности его можно высыпать в обычное мусорное ведро. Чем на запах амфетамин отличается от героина, обычному человеку с помощью этих имитаторов вряд ли удастся разобраться - по впечатлениям корреспондентов «Фонтанки», ни то, ни другое не пахнет вообще ничем.

Имитацию запахов трупа в разных его состояниях ученые придумали недавно, но приклеившиеся к Петербургу клише столицы расчлененки тут ни при чем. Если раньше клиентами ЛСИ были в основном силовые ведомства, то теперь к ним присоединились МЧС и поисковые отряды. Собак учат реагировать на запах свежей крови - для поисков после обрушений или сходов лавин. Свой запах у человека, который утонул в болоте, другой - если пропал он в открытом водоеме. Сгоревшее или мумифицированное тело тоже пахнут совсем по-разному.



Сергей Михайличенко

В лаборатории признаются, что разработка имитаторов запахов трупов заняла несколько лет. «Если героин всегда пахнет как героин, то все трупы - разные», - объясняет директор ЛСИ и дает понюхать имитатор запаха разлагающейся плоти. Все самое ужасное - в названии, аромат из баночки отдаленно напоминает что-то вроде душка из давно немытого холодильника.

«Чтобы разработать какой-то объективный запах трупа мы собрали основополагающую композицию. Запах костей всегда одинаковый, а запах плоти зависит от того, где и в каком состоянии лежит тело», - объясняют ученые. Компонентов в таких имитаторах очень много, но в моргах их заказывать не приходится. Кровь, например, заменяет гематит, это минерал с похожим металлическим запахом.

По словам химика Дарьи Гончаровой, с трупными запахами работает отдельный вид кинологов и собак. Чем пахнет человек, в отличии от тех же наркотиков, собаке и так знакомо, а вдобавок работает эмпатия. Смрад от мертвого млекопитающего в лесу в любом случае вызовет у пса реакцию, это обусловлено генетически.



«Когда собаку пускают на поиск, ей не говорят ищи гниющее тело или ищи кровь, она будет искать запах, который она знает. Каждый из них как бы лежит в голове у животного отдельно, они не смешиваются в одну картину. Собака способна запомнить до миллиона ароматов и вопрос в том, как выстроить систему сигналов с человеком», - объясняет Гончарова.

Деньги имитировать приходится с использованием настоящих купюр. Евро, доллары, юани и рубли пахнут по-разному, а состав бумаги и красителей - большой секрет каждой страны. Так что основа имитатора - перемолотые банкноты. «Да, превращаем деньги в труху», - поделись в лаборатории.

В имитаторах взрывчатки тоже есть настоящее вещество. Концентрация небольшая - около пяти процентов. «Она вся как бы растащена по инертной основе. Имитатор не взрывается - бей, поджигай, с ним ничего не будет. Все испытания проведены уполномоченными организациями. Но сами мы со взрывчаткой не работаем и ее не синтезируем. Мы получаем готовый продукт и оформляем в виде кинологического набора», - пояснили в ЛСИ.

