Вернем, если захотим. Туроператоры прокомментировали распоряжение Мишустина о компенсациях за путевки

Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возврате туристам денег из фонда персональной ответственности — не более чем технический документ, продлевающий на 2021 год не обязанность, а право туроператора компенсировать стоимость туров из средств фонда персональной ответственности. Такое заявление 16 апреля сделал Российский союз туриндустрии на Северо-Западе.



Премьер-министр РФ подписал распоряжение о возврате денег за аннулированные туры после отмены авиасообщения с Турцией 15 апреля. Это «вызвало шквал обращений туристов к туроператорам и, мягко говоря, недоумение у турбизнеса», отмечают в РСТ. «В отсутствие новых доходов и возможности вернуть, тем более оперативно, средства, перечисленные зарубежным партнерам (и авиакомпаниям), становится все сложнее», — говорят в ассоциации.