Вернем, если захотим. Туроператоры прокомментировали распоряжение Мишустина о компенсациях за путевки

Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возврате туристам денег из фонда персональной ответственности — не более чем технический документ, продлевающий на 2021 год не обязанность, а право туроператора компенсировать стоимость туров из средств фонда персональной ответственности. Такое заявление 16 апреля сделал Российский союз туриндустрии на Северо-Западе.
Премьер-министр РФ подписал распоряжение о возврате денег за аннулированные туры после отмены авиасообщения с Турцией 15 апреля. Это «вызвало шквал обращений туристов к туроператорам и, мягко говоря, недоумение у турбизнеса», отмечают в РСТ. «В отсутствие новых доходов и возможности вернуть, тем более оперативно, средства, перечисленные зарубежным партнерам (и авиакомпаниям), становится все сложнее», — говорят в ассоциации.
По словам руководителя комитета по правовым вопросам Георгия Мохова, распоряжение правительства «не устанавливает императивную обязанность туроператора произвести выплаты из фонда персональной ответственности, но предоставляет такую возможность».
Туроператоры, которые решат воспользоваться такой опцией, могут в течение месяца уведомить ассоциацию «Турпомощь» и в течение 6 месяцев сформировать реестр соответствующих требований. «Турпомощь» производит выплаты в течение 60 дней с момента получения от туроператора всех необходимых документов.