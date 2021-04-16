Был СКК и нет СКК. Как Ленинград стал современным Петербургом — смотрим на Google Earth

Благодаря новой функции 3D-таймлапсов на странице Google Earth пользователи могут увидеть, как изменилась Северная столица за несколько последних десятилетий. На снимках со спутника видно, как в городе строятся новые дороги, уплотняется застройка, становится меньше зелени.
С 1984 года сначала в Ленинграде, а потом и в Петербурге, конечно, многое поменялось. Сервис Google Earth показывает, как Северную столицу опоясывает КАД, как сперва в границе автодороги, а затем и за ней вырастают всё новые и новые микрорайоны. На таймлапсе можно увидеть, как возникает намыв на Васильевском острове, как строятся ЗСД, мост Бетанкура, «Газпром-арена», как исчезает СКК.
На сайте можно посмотреть на изменения любой точки планеты. «Мы можем видеть, как мы — все мы — меняем Землю быстрее, чем когда бы то ни было», — подчеркнули создатели обновления в презентационном ролике.