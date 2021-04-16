Google добавил функцию 3D-таймлапсов на страницу Google Earth. Теперь пользователи могут отправиться в путешествие в любую точку планеты и увидеть, как менялась Земля за последние десятилетия, с 1984-го по 2020 год.



«Переместиться» в нужную локацию получится на сайте, вбив название точки в поисковой строке. Самые интересные таймлапсы создатели собрали на отдельной странице, сгруппировав десятки записей по регионам и темам. Среди них — расширение городов, трансформация лесов и последствия пожаров, развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и изменения водных объектов.