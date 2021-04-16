Google добавил функцию 3D-таймлапсов на страницу Google Earth. Теперь пользователи могут отправиться в путешествие в любую точку планеты и увидеть, как менялась Земля за последние десятилетия, с 1984-го по 2020 год.
«Переместиться» в нужную локацию получится на сайте, вбив название точки в поисковой строке. Самые интересные таймлапсы создатели собрали на отдельной странице, сгруппировав десятки записей по регионам и темам. Среди них — расширение городов, трансформация лесов и последствия пожаров, развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и изменения водных объектов.
Автор: видео с сайта YouTube
Автор: видео с сайта YouTube
Понять, как изменяется ландшафт Антарктиды, можно, посмотрев записи того, что происходило в последние годы с 11 крупными ледниками. Кроме этого в подборке — уничтожение дождевых тропических лесов Амазонии и взгляд сверху на Аральское море, которое стремительно исчезает. А вот на Петербург смотреть не так интересно: с большого расстояния бросаются в глаза только изменения цвета воды Финского залива из-за ведущегося прибрежного строительства и намывных работ.
«Мы можем видеть, как мы — все мы — меняем Землю быстрее, чем когда бы то ни было», — подчеркнули создатели обновления в презентационном ролике.