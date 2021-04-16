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Посмотрите, как высыхает Аральское море и растут города. Google выложил таймлапсы разных точек планеты

В Google Earth показали изменения на Земле при помощи 3D-таймлапсов

Google добавил функцию 3D-таймлапсов на страницу Google Earth. Теперь пользователи могут отправиться в путешествие в любую точку планеты и увидеть, как менялась Земля за последние десятилетия, с 1984-го по 2020 год.

«Переместиться» в нужную локацию получится на сайте, вбив название точки в поисковой строке. Самые интересные таймлапсы создатели собрали на отдельной странице, сгруппировав десятки записей по регионам и темам. Среди них — расширение городов, трансформация лесов и последствия пожаров, развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и изменения водных объектов.

Автор: видео с сайта YouTube

Автор: видео с сайта YouTube

Понять, как изменяется ландшафт Антарктиды, можно, посмотрев записи того, что происходило в последние годы с 11 крупными ледниками. Кроме этого в подборке — уничтожение дождевых тропических лесов Амазонии и взгляд сверху на Аральское море, которое стремительно исчезает. А вот на Петербург смотреть не так интересно: с большого расстояния бросаются в глаза только изменения цвета воды Финского залива из-за ведущегося прибрежного строительства и намывных работ.

«Мы можем видеть, как мы — все мы — меняем Землю быстрее, чем когда бы то ни было», — подчеркнули создатели обновления в презентационном ролике.

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Комментарии (5)

265867585
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-ceмь

Заранее большое человеческое спaсибо
vic_5e4cd1938d1a8
Фонтанка, если вы такие продвинутые, что выучили и знаете, что такое "таймлапс", а не просто для красного словца используете специальную теоминологию, то могли бы сразу и рассказать что это такое.
А вообще, лучше бы придумали и предложили русскоязычный аналог.
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