На YouTube 16 апреля появилось следующее видео из вселенной BirchPunk — «Русский космопоезд» — и сразу попало на вторую строчку вкладки «в тренде», собрав две сотни тысяч просмотров за несколько часов. В этот раз его главный герой, фермер, появляется лишь в финальных титрах: полуживого и обледеневшего, его отчитывает с экрана жена за то, что тот ради лайков «пошел на рыбалку без скафандра».



Главной героиней ролика становится проводница Аня, которая показывает зрителям в своем поезде все технологические новшества, которые, однако, работают не без сбоев.

