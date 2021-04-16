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«Кривокапсулы» и «Чужой» в плацкарте. Создатели ролика про кибердеревню показали «Русский космопоезд»

В фантастическом ролике про российский поезд будущего сыграл BadComedian

На YouTube 16 апреля появилось следующее видео из вселенной BirchPunk — «Русский космопоезд» — и сразу попало на вторую строчку вкладки «в тренде», собрав две сотни тысяч просмотров за несколько часов. В этот раз его главный герой, фермер, появляется лишь в финальных титрах: полуживого и обледеневшего, его отчитывает с экрана жена за то, что тот ради лайков «пошел на рыбалку без скафандра».

Главной героиней ролика становится проводница Аня, которая показывает зрителям в своем поезде все технологические новшества, которые, однако, работают не без сбоев.

Одного из персонажей короткометражки играет блогер BadComedian — он выходит на полустанке, чтобы купить еды («Свежее?» — «Да гляди: шевелится!»), и проносит ее в поезд, вопреки запрету на «провоз инопланетных форм жизни».

Привычную для современного российского поезда обстановку с подстаканниками, показом дембельских фотоальбомов, ногами, свисающими в проход плацкартного вагона, и песнями под гитару дополняет новомодный вагон СВ — в нем есть «кривокамеры» (так их называет пассажирка в видео) для тех, кому ехать много лет (поезд, по сюжету, летит до Нептуна).

Впрочем, как убеждается зритель, никакая модернизация не поменяет общей картины человеческих отношений и жизни в целом.

Напомним, предыдущее видео этой вселенной выходило на Новый год. Режиссер фильмов — Сергей Васильев.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Где минуснуть можно? Прохое сино, не смешное. Нет в нём Бельмонды.
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