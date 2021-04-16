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Гай Ричи покажет силу гнева

Фото: vlgfilm.ru
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С 22 апреля в прокате «Гнев человеческий»: достаточно сказать, что это новый фильм Гая Ричи, автора «Джентльменов» и «Большого куша», мастера брутального гангстерского кино. Да еще и с премьером его ранних фильмов — Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Он играет загадочного мужчину, который устраивается работать инкассатором — и достаточно быстро выясняется, что преследует он таким образом свои цели: хочет отомстить за гибель близкого человека и найти в среде новых коллег того, кто вступает в сговор с грабителями.

Все это, как обычно у Ричи, складывается в эффектнейшее визуальное полотно про настоящих джентльменов, которые обмениваются лаконичными и хлесткими фразочками и без промедлений переходят от слов к делу. В общем, бесчисленная армия поклонников Ричи и Стэйтема точно не останется в обиде.

18+

Иван Чувиляев

Фото: vlgfilm.ru

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