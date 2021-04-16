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Более 80 уголовных дел возбуждено в России за заражение коронавирусом по неосторожности

В РФ усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение людей

В России возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности. Об этом в ходе пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает 16 апреля ТАСС.

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено», — отметил представитель Министерства внутренних дел.

Горовой также отметил, что с момента начала пандемии на территории РФ установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз. «23 уголовных дела было возбуждено до конца прошлого года. Усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения, более 2 млн протоколов было составлено на конец прошлого года», — добавил замглавы МВД.

Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга официально признали три случая смерти после вакцинации от COVID-19.

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Комментарии (2)

265867585
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-ceмь

Заранее большое человеческое спaсибо......
Агроном аэродрома
"уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения" - это кто?
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