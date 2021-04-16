Более 80 уголовных дел возбуждено в России за заражение коронавирусом по неосторожности

В России возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности. Об этом в ходе пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает 16 апреля ТАСС.



«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено», — отметил представитель Министерства внутренних дел.

