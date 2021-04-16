Водитель маршрутки в Петербурге рассказал полицейскому, как купил права в Казахстане и сколько это стоило

Наряд ГИБДД Петербурга в рамках операции остановил маршрутку на бульваре Новаторов. Права водителя показались инспекторам подозрительными, и не зря.
Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, рейд по проверке пассажирских перевозок и не только проводился накануне сотрудниками дорожной полиции.
В Кировском районе около четырех дня у дома 17 по бульвару Новаторов было остановлено маршрутное такси К-52. За рулем микроавтобуса находился 51-летний уроженец Узбекистана. Его документы полицейским показались подозрительными, о чем они и сказали водителю. К их удивлению, мужчина стал сразу признавать подделку. По предварительной информации, он рассказал, что купил права во время пребывания в Казахстане за 2 тысячи рублей. Причем вспомнить, когда это было точно, затруднился. Было установлено только, что в прошедшем году из-за коронавирусных ограничений он оставался в России.
Права у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Если факт подделки подтвердится, иностранец может стать фигурантом уголовного дела.