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Водитель маршрутки в Петербурге рассказал полицейскому, как купил права в Казахстане и сколько это стоило

У иностранца за рулем легального маршрутного такси в Петербурге нашли поддельные права

Наряд ГИБДД Петербурга в рамках операции остановил маршрутку на бульваре Новаторов. Права водителя показались инспекторам подозрительными, и не зря.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, рейд по проверке пассажирских перевозок и не только проводился накануне сотрудниками дорожной полиции.

В Кировском районе около четырех дня у дома 17 по бульвару Новаторов было остановлено маршрутное такси К-52. За рулем микроавтобуса находился 51-летний уроженец Узбекистана. Его документы полицейским показались подозрительными, о чем они и сказали водителю. К их удивлению, мужчина стал сразу признавать подделку. По предварительной информации, он рассказал, что купил права во время пребывания в Казахстане за 2 тысячи рублей. Причем вспомнить, когда это было точно, затруднился. Было установлено только, что в прошедшем году из-за коронавирусных ограничений он оставался в России.

Права у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Если факт подделки подтвердится, иностранец может стать фигурантом уголовного дела.

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Комментарии (5)

265867585
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-ceмь

Заранее большое человеческое спaсибо........
Cвифт
...... это они ещё в аккаунты Яндекс и Ситимобил не заглядывали, вот где поляна, так поляна .... Вышенков не даст соврать, по его правам там тоже ездили.
AlBerkut
Ну за 2Круб совсем дешёвка, на принтере напечатанная. Были бы 'по тарифу' куплены фиг прочухали, а пробить за разумное время иностранное ВУ у ментов не получится.
Ну и теперь изучаем нормативную базу, а именно 196-ФЗ, например статьи 20 и 25:
'не допускать управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами в соответствии с пунктом 13 статьи 25 настоящего Федерального закона;'

'Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.'

Автопарк будет к ответственности привлечён? 🤔
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