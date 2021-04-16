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Жертвы мошенников смогут вернуть свои деньги. Минфин готовит поправки

Минфин России готовит законодательные меры для возврата переведенных мошенникам денег

Министерство финансов РФ хочет защитить россиян, которые перевели свои деньги злоумышленникам

«Прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер — это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли бы на законодательном уровне решить вопрос возврата денег», — цитирует 16 апреля заявление главы департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова ТАСС.

По его словам, такая мера могла бы сдержать мошенников и ограничить их деятельность. С другой стороны, жертвы, среди которых могут быть пенсионеры, смогут вернуть свои средства.

В марте пенсионеры из Петербурга и Ленобласти заявили о мошенничестве на 10 млн рублей.

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Комментарии (4)

f0ntan
Я -жертва финансовой структуры, у которой ЦБ в 2015 аннулировал лицензию. С 2015 года я бодаюсь с АСВ, на сайте которого я вижу что все дела на стадии распродажи имущества конкурсный управляющим. Из вкладчиков средства еще никому не вернули. А тут обещают возвращать средства доверчивым лопухам, которые сами отдали их мошенникам? Ждите сто лет, пока эти средства вернут
rpu01
Я - жертва мошенников! Мошенники, у меня украли много денег сделав реформу в 1991 году! Верните мне мои деньги! Потому что Вы - мошенники!
atf
Интересно как это сдержит мошенников и за чей счет возврат денег?
Или это из серии оплатил переводом что-нибудь и в крик - обманули, верните деньги.
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