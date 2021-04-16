Жертвы мошенников смогут вернуть свои деньги. Минфин готовит поправки

Министерство финансов РФ хочет защитить россиян, которые перевели свои деньги злоумышленникам



«Прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер — это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли бы на законодательном уровне решить вопрос возврата денег», — цитирует 16 апреля заявление главы департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова ТАСС.

По его словам, такая мера могла бы сдержать мошенников и ограничить их деятельность. С другой стороны, жертвы, среди которых могут быть пенсионеры, смогут вернуть свои средства.