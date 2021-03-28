Петербургские пенсионеры перевели мошенникам рекордную сумму. У полиции четыре заявления на 10 млн рублей

За несколько дней в полицию поступили четыре заявления о мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей. Во всех случаях потерпевшими выступили пенсионеры из Петербурга и Ленобласти. Несмотря на то, что схемы, частью которых они стали, давно описаны, пожилые люди всё равно попались на уловки обманщиков.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, вечером в пятницу в полицию обратилась 81-летняя женщина, проживающая на проспекте Королёва в Приморском районе. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что её сбережения находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на более безопасный счёт. Пенсионерка последовала рекомендации и отправила мошенникам 970 тысяч рублей.