Петербургские пенсионеры перевели мошенникам рекордную сумму. У полиции четыре заявления на 10 млн рублей

За несколько дней в полицию поступили четыре заявления о мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей. Во всех случаях потерпевшими выступили пенсионеры из Петербурга и Ленобласти. Несмотря на то, что схемы, частью которых они стали, давно описаны, пожилые люди всё равно попались на уловки обманщиков.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, вечером в пятницу в полицию обратилась 81-летняя женщина, проживающая на проспекте Королёва в Приморском районе. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что её сбережения находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на более безопасный счёт. Пенсионерка последовала рекомендации и отправила мошенникам 970 тысяч рублей.
В субботу с аналогичными заявлениями к полицейским пришли 84-летний пенсионер с Васильевского острова и 82-летний пенсионер из Калининского района. Первого убедили в переводе 1,9 млн рублей, второго — 3,5 млн рублей. По их словам, неизвестные также говорили о том, что кто-то пытается украсть их накопления, но представлялись не банковскими работниками, а сотрудниками правоохранительных органов.
Самую большую сумму за последние пару дней мошенникам перевёл 60-летний житель города Коммунар в Гатчинском районе Ленобласти. Ему позвонили и сообщили, что на его имя якобы оформлен кредит. Обезопасить средства предложили путём перевода на другой счёт. В неизвестность через банкомат на улице Ярослава Гашека ушли 4,3 млн рублей.
По данным «Фонтанки», во всех случаях возбуждены уголовные дела о мошенничестве.