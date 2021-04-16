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«Такого роста ни у кого нет». Медведев похвалил Путина за увеличение зарплат

Дмитрий Медведев заметил рост зарплат в России

Председатель «Единой России» в своем выступлении на встрече с участниками праймериз рассказал о «росте социальной составляющей».

«Никто не помнит уже почти, когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, то средняя зарплата по стране была порядка $50. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад. Почувствуйте разницу», — цитирует 16 апреля заявление Дмитрия Медведева Znak.com.

Лидер «единороссов» уверен, что об этом достижении нужно помнить, а также напоминать политическим оппонентам. Экс-президент заметил, что «такого роста социальной составляющей почти ни у кого [в других странах] нет».

Более четверти россиян сообщили о снижении зарплаты на «удалёнке». В феврале рост цен на продукты оказался максимальным с 2016 года.

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Комментарии (3)

Cashmare
медведев заметил, что у него выросла зарплата?
a.159753123
А прослойка среднего класса-то как выросла с доходом аж 17 000 рублей? Ррррастём!
SWd
А если построить график средней зп в долларах с 2010 по 2021й год...Ой, подождите...
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