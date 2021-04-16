«Такого роста ни у кого нет». Медведев похвалил Путина за увеличение зарплат

Председатель «Единой России» в своем выступлении на встрече с участниками праймериз рассказал о «росте социальной составляющей».



«Никто не помнит уже почти, когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, то средняя зарплата по стране была порядка $50. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад. Почувствуйте разницу», — цитирует 16 апреля заявление Дмитрия Медведева Znak.com.

Лидер «единороссов» уверен, что об этом достижении нужно помнить, а также напоминать политическим оппонентам. Экс-президент заметил, что «такого роста социальной составляющей почти ни у кого [в других странах] нет».