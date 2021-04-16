ВОЗ: Скорость распространения коронавируса приближается к своему пику

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что пандемия коронавируса не отступает.



«Во всем мире случаи заболеваемости и количество смертей продолжает расти вызывающими тревогу темпами. <...> Мы приближаемся к самому высокому показателю заболеваемости за все время пандемии», — заявил 16 апреля Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.



По его словам, за прошедшие два месяца в мире зафиксирован почти двукратный еженедельный рост числа инфицированных COVID-19. Глава ВОЗ констатировал, что в ковидную статистику теперь вклад вносят и те страны, которые ранее COVID-19 обходил стороной. В качестве примера он привел Папуа — Новую Гвинею.

