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ВОЗ: Скорость распространения коронавируса приближается к своему пику

Коронавирус движется к наивысшему показателю за все время пандемии

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что пандемия коронавируса не отступает.

«Во всем мире случаи заболеваемости и количество смертей продолжает расти вызывающими тревогу темпами. <...> Мы приближаемся к самому высокому показателю заболеваемости за все время пандемии», — заявил 16 апреля Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

По его словам, за прошедшие два месяца в мире зафиксирован почти двукратный еженедельный рост числа инфицированных COVID-19. Глава ВОЗ констатировал, что в ковидную статистику теперь вклад вносят и те страны, которые ранее COVID-19 обходил стороной. В качестве примера он привел Папуа — Новую Гвинею.

С начала пандемии в мире выявили уже 139,1 миллиона случаев COVID-19.

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Комментарии (3)

nvlpnh
Приближаемся к пику. Ждем очередных закрытий.
261678851
Интересно, а откуда они знают, где именно пик? Может мы еще у середины, или подножия? Огласили бы сразу весь плановый график, люди бы может и смирились. А то дергают гады....
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