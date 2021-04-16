Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. По России уже почти 9 тысяч случаев за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 995 новых случаев коронавируса. Накануне их было 8 944, а позавчера — 8 326. Последний раз отметку в 9 тысяч суточная заболеваемость превышала 9 апреля. Больше всего новых случаев в Москве — 2476.



В Петербурге, наоборот, за 24 часа выявили небольшое снижение. За прошедшие сутки в городе насчитали 704 заболевших, а накануне 719.

С начала пандемии в РФ COVID-19 заболели 4 684 148 человек, из которых более 4,3 миллиона выздоровели. Летальных исходов по стране зафиксировали 104 795, из которых 12 750 приходится на Петербург. За сутки коронавирус лишил жизни 397 человек (30 в Петербурге).