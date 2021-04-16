ВЦЭРМ: Потребности в крови редкой группы для участника тушения «Невской мануфактуры» больше нет

Об этом «Фонтанке» сообщили во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова 16 апреля. Там отметили, что пожарные и спасатели со всего гарнизона откликнулись на призыв, который появился в профильных сообществах. И уже сдали необходимое количество крови четвертой группы отрицательного резуса.



Во ВЦЭРМ благодарят всех откликнувшихся горожан, которые были готовы прийти и сдать кровь для огнеборца.



Отметим, что объявление появилось в сообществе «Мегаполис», там говорилось, что срочно «нужна кровь для пожарного в тяжелом состоянии, участника тушения пожара на «Невской мануфактуре». Кровь редкая, четвёртая отрицательная. Обращаться во ВЦЭРМ на Оптиков».

