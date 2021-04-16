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ВЦЭРМ: Потребности в крови редкой группы для участника тушения «Невской мануфактуры» больше нет

Сотрудники МЧС сдали необходимый объем крови для обгоревшего на «Невской мануфактуре» пожарного в Петербурге

Появившееся в пабликах в Сети объявление о том, что пострадавшему при пожаре на Октябрьской набережной пожарному нужна кровь редкой группы, больше не актуально.

Об этом «Фонтанке» сообщили во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова 16 апреля. Там отметили, что пожарные и спасатели со всего гарнизона откликнулись на призыв, который появился в профильных сообществах. И уже сдали необходимое количество крови четвертой группы отрицательного резуса.

Во ВЦЭРМ благодарят всех откликнувшихся горожан, которые были готовы прийти и сдать кровь для огнеборца.

Отметим, что объявление появилось в сообществе «Мегаполис», там говорилось, что срочно «нужна кровь для пожарного в тяжелом состоянии, участника тушения пожара на «Невской мануфактуре». Кровь редкая, четвёртая отрицательная. Обращаться во ВЦЭРМ на Оптиков».

Борис Старковский и Антон Соколов попали в больницы после тушения пожара на «Невской мануфактуре» 12 апреля. У пожарных были зафиксированы серьезные ожоги, которые они получили во время эвакуации людей и осмотра помещений здания. Их коллега, 31-летний Илья Белецкий, погиб. Его похоронили 15 апреля на Серафимовском кладбище.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

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