FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Минздраве рассказали, из-за чего в России чаще всего умирают люди

Основной причиной смертности в РФ названы сердечно-сосудистые заболевания

Самой распространённой причиной смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом в ходе итоговой коллегии Минздрава РФ заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», — цитирует заявление министра здравоохранения 16 апреля РИА Новости.

Также Мурашко отметил, что наличие болезней сердца и перенесённая ранее сосудистая катастрофа являются, в том числе, фактором риска для развития тяжёлого течения COVID-19. «Именно поэтому борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалась даже в период пиковых нагрузок во время пандемии», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее «Фонтанка» писала, что по итогам прошлого года на фоне пандемии Росстат зафиксировал сокращение населения РФ на 500 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alex000
Основная причина смерти - ССЗ, а паникуют по ковиду.
Такие дела.
nalchik11
Не прекращалась, правда? А как же приостановка плановой медицинской помощи? Или это другое?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний