В Минздраве рассказали, из-за чего в России чаще всего умирают люди

Самой распространённой причиной смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом в ходе итоговой коллегии Минздрава РФ заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», — цитирует заявление министра здравоохранения 16 апреля РИА Новости.
Также Мурашко отметил, что наличие болезней сердца и перенесённая ранее сосудистая катастрофа являются, в том числе, фактором риска для развития тяжёлого течения COVID-19. «Именно поэтому борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалась даже в период пиковых нагрузок во время пандемии», — подчеркнул глава Минздрава.
Ранее «Фонтанка» писала, что по итогам прошлого года на фоне пандемии Росстат зафиксировал сокращение населения РФ на 500 тысяч человек.