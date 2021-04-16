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300 млрд рублей заработали водители на заказах «Яндекс.Такси» в 2020 году

Таксисты и таксопарки, подключенные к платформе «Яндекс.Такси», выручили на заказах сервиса в 2020 году почти 300 млрд рублей, сообщили в компании.

По сравнению с 2019 годом их доходы выросли на 15% — в 2019 году выручка партнеров сервиса составляла 260 млрд рублей.

Заработок водителей обеспечивают не только пассажиры, но и сам сервис, отметили в компании. Он сохраняет эффективную комиссию для водителей на уровне ниже 10% и возвращает им часть комиссии в виде вознаграждений. Во время пандемии компания оказывала дополнительную финансовую помощь водителям, заболевшим коронавирусом или попавшим на карантин. За такой помощью к сервису с марта 2020 года обратились 4 тысячи водителей. С начала пандемии компания также выделяет деньги на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекцию автомобилей.

В «Яндекс.Такси» прогнозируют дальнейший рост выручки таксистов и таксопарков за счет развития технологий распределения заказов, прогнозирования спроса и оптимальной маршрутизации, а также за счет роста популярности тарифов доставки продуктов и товаров, к которым таксисты подключаются в последнее время.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, добавил, что в последнее время число партнеров сервиса снизилось: «Многие водители вернулись в свои города, к семьям из-за ковида, из-за чего весь прошлый год не хватало таксистов, причём это общая проблема для всех таксопарков и агрегаторов в России». Однако, по словам эксперта, сейчас с «Яндекс.Такси» остаются «несколько сот тысяч водителей в России».

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Комментарии (6)

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.... лгут и не краснеют. Эффективная 10 ?, фактическая 25-35, в регионах поменьше, но там они вообще работают почти бесплатно. "Доплаты" - это возврат некоторым части драконовской комиссии, если они потянут "установленные цели" и не убьются за рулём от переработки (отсюда и аварии на ровном месте), а могут и кинуть. Через доплаты уничтожают и конкурентов, а потом убирают их. Парки машин убиты, ибо всё заработанное растворяется на оплату бензина, ТО, поддержание штанов, лизинговые и кредитные платежи.
Alex000
Не хватает численности водителей.
265112968
Прямо 300 млрд заработали водители? Вероятно, автомобили, бензин, ТО и сопутствующие расходы для этих водителей бесплатны.
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