300 млрд рублей заработали водители на заказах «Яндекс.Такси» в 2020 году

Таксисты и таксопарки, подключенные к платформе «Яндекс.Такси», выручили на заказах сервиса в 2020 году почти 300 млрд рублей, сообщили в компании.
По сравнению с 2019 годом их доходы выросли на 15% — в 2019 году выручка партнеров сервиса составляла 260 млрд рублей.
Заработок водителей обеспечивают не только пассажиры, но и сам сервис, отметили в компании. Он сохраняет эффективную комиссию для водителей на уровне ниже 10% и возвращает им часть комиссии в виде вознаграждений. Во время пандемии компания оказывала дополнительную финансовую помощь водителям, заболевшим коронавирусом или попавшим на карантин. За такой помощью к сервису с марта 2020 года обратились 4 тысячи водителей. С начала пандемии компания также выделяет деньги на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекцию автомобилей.
В «Яндекс.Такси» прогнозируют дальнейший рост выручки таксистов и таксопарков за счет развития технологий распределения заказов, прогнозирования спроса и оптимальной маршрутизации, а также за счет роста популярности тарифов доставки продуктов и товаров, к которым таксисты подключаются в последнее время.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, добавил, что в последнее время число партнеров сервиса снизилось: «Многие водители вернулись в свои города, к семьям из-за ковида, из-за чего весь прошлый год не хватало таксистов, причём это общая проблема для всех таксопарков и агрегаторов в России». Однако, по словам эксперта, сейчас с «Яндекс.Такси» остаются «несколько сот тысяч водителей в России».