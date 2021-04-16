300 млрд рублей заработали водители на заказах «Яндекс.Такси» в 2020 году

Таксисты и таксопарки, подключенные к платформе «Яндекс.Такси», выручили на заказах сервиса в 2020 году почти 300 млрд рублей, сообщили в компании.



По сравнению с 2019 годом их доходы выросли на 15% — в 2019 году выручка партнеров сервиса составляла 260 млрд рублей.



Заработок водителей обеспечивают не только пассажиры, но и сам сервис, отметили в компании. Он сохраняет эффективную комиссию для водителей на уровне ниже 10% и возвращает им часть комиссии в виде вознаграждений. Во время пандемии компания оказывала дополнительную финансовую помощь водителям, заболевшим коронавирусом или попавшим на карантин. За такой помощью к сервису с марта 2020 года обратились 4 тысячи водителей. С начала пандемии компания также выделяет деньги на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекцию автомобилей.

