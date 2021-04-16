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«Активный стрелок» убил восемь человек у аэропорта Индианаполиса

Люди погибли при стрельбе в США у объектов FedEx

В результате инцидента в Индианаполисе есть жертвы, и их много. Мотив стрелка пока неизвестен.

«Восемь человек погибли в результате стрельбы на складе [логистической компании] FedEx в Индианаполисе», — сообщает 16 апреля The New York Times.

Департамент полиции Индианаполиса уточнил, что столкнулся с «активным стрелком». Полицейские прибыли к офису, который находится рядом с аэропортом, после 23:00 (6 утра по Москве). На месте они обнаружили «несколько человек с травмами, соответствующими огнестрельным ранениям». Раненых отправили в больницы.

Стрелок, как уже сообщалось, не стал дожидаться, пока его схватит полиция, и предпочел уйти из жизни.

Новый президент США Джо Байден является последовательным пропонентом разоружения. В апреле он предложил Конгрессу несколько мер для ограничения продажи оружия.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Активный стрелок это что за зверь такой?
А пассивные стрелки бывают?
Или так мишени теперь принято называть? 🤔
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