«Активный стрелок» убил восемь человек у аэропорта Индианаполиса

В результате инцидента в Индианаполисе есть жертвы, и их много. Мотив стрелка пока неизвестен.

«Восемь человек погибли в результате стрельбы на складе [логистической компании] FedEx в Индианаполисе», — сообщает 16 апреля The New York Times.

Департамент полиции Индианаполиса уточнил, что столкнулся с «активным стрелком». Полицейские прибыли к офису, который находится рядом с аэропортом, после 23:00 (6 утра по Москве). На месте они обнаружили «несколько человек с травмами, соответствующими огнестрельным ранениям». Раненых отправили в больницы.