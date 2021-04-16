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На объектах FedEx в США открыли стрельбу. Один человек мёртв, есть раненые

В результате стрельбы у объектов FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером 15 апреля были ранены несколько человек.

Как сообщает ABC, у здания рядом с аэропортом обнаружено несколько пострадавших, они доставлены в больницы. Их число и состояние не указываются. Стрельба велась на стоянке перед зданием. По данным полиции, предполагаемый стрелок покончил с собой.

«Нам известно о трагической стрельбе на территории нашего комплекса FedEx Ground недалеко от аэропорта Индианаполиса. Безопасность — наш главный приоритет, и мы думаем обо всех, кого это касается, — говорится в заявлении FedEx 16 апреля. — Мы работаем над сбором дополнительной информации и сотрудничаем со следственными органами».

Один из свидетелей рассказывает, что «видел человека с каким-то автоматом, и он стрелял в открытую». Другой мужчина говорит, что его племянница сидела в своей машине на водительском сиденье, когда началась стрельба, и она была ранена в руку Сейчас она в больнице. Со стрелком она ранее не встречалась.

FedEx Corporation — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и логистические услуги по всему миру.

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