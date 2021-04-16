На объектах FedEx в США открыли стрельбу. Один человек мёртв, есть раненые

В результате стрельбы у объектов FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером 15 апреля были ранены несколько человек.

Как сообщает ABC, у здания рядом с аэропортом обнаружено несколько пострадавших, они доставлены в больницы. Их число и состояние не указываются. Стрельба велась на стоянке перед зданием. По данным полиции, предполагаемый стрелок покончил с собой.

«Нам известно о трагической стрельбе на территории нашего комплекса FedEx Ground недалеко от аэропорта Индианаполиса. Безопасность — наш главный приоритет, и мы думаем обо всех, кого это касается, — говорится в заявлении FedEx 16 апреля. — Мы работаем над сбором дополнительной информации и сотрудничаем со следственными органами».