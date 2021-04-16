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В ЗВО показали, как готовят участников парада на Красной площади. Иногда приходится использовать лом

Военную технику ЗВО готовят в Петербурге к параду на Красной площади

Подготовка к параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идёт полным ходом. Технику, которую увидят на Красной площади, ежедневно моют, чинят и красят военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО.

Часть ежедневной подготовки пресс-служба Западного военного округа демонстрирует 16 апреля. Военнослужащие обновляют краску защитного цвета на видимых частях агрегатов боевых машин, прокрашивают внутренние. Меняют гусеничные ленты — силами троих и с помощью лома, а также проводят замену жидкостей и отправляют под душ всю колёсную и гусеничную технику.

Пресс-служба ЗВО

9 мая на Красной площади в Москве можно будет увидеть в том числе реактивные системы залпового огня «Солнцепек», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», «Бук», автомобили повышенной проходимостью «Тайфун», а также танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14.

«Все механики-водители прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). К моменту окончания подготовки каждый из них должен преодолеть порядка 1 тыс. км.», — рассказывают в ЗВО.

В Петербурге к параду готовят как пешие расчёты, так и боевую авиацию. Сценарий отрабатывают на полигоне в Левашово.

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