В Петербурге прошла первая сводная репетиция Парада Победы с участием как пеших парадных расчетов, так и боевой авиации. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа.



На полигоне в Левашово тренировались более четырех тысяч военнослужащих: они отработали весь сценарий парада, строевые приемы с оружием и марш в сопровождении военного оркестра. В воздух поднялись тактические звенья вертолётов Ми-8, Ми-28, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, а также крупнейший в мире транспортный вертолёт Ми-26.