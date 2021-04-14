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Минобороны показало первую «большую репетицию» Парада Победы в Петербурге с участием авиации

В Петербурге идет подготовка к Параду Победы с участием авиации

В Петербурге прошла первая сводная репетиция Парада Победы с участием как пеших парадных расчетов, так и боевой авиации. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На полигоне в Левашово тренировались более четырех тысяч военнослужащих: они отработали весь сценарий парада, строевые приемы с оружием и марш в сопровождении военного оркестра. В воздух поднялись тактические звенья вертолётов Ми-8, Ми-28, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, а также крупнейший в мире транспортный вертолёт Ми-26.

Пресс-служба Западного военного округа

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Комментарии (6)

ШАХ
Эх... Всю эту вертолётную армаду да на тушение пожара на Октябрьской набережной.. Может не тушили бы 3 дня...
265112968
Какое отношение минобороны имеет к Победе? К воровству вот знаю, а к Победе?
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