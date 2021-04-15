Миллиардер из списка Forbes и девяностых приобрел петербургский банк

Инвестиционный холдинг Finstar Financial Group бизнесмена Олега Бойко приобрел петербургский банк «СИАБ». Об этом 15 апреля сообщается на официальном сайте холдинга.
Сумма сделки не раскрывается. В Finstar подчеркнули, что собираются развивать новые направления бизнеса — кредитование физических лиц и малого бизнеса, а также новую платформу для инвесторов.
«Мы выбрали банк «СИАБ» по двум основным причинам. Во-первых, мы остались довольны объемом бизнеса: это относительно небольшое учреждение, в котором нам не придется существенно перестраивать рабочие процессы. Во-вторых, наличие стабильной клиентской базы сыграло важную роль в нашем решении, и теперь мы можем начать работать с новыми цифровыми финансовыми продуктами. В ближайшие три года мы планируем вложить в этот проект около 50 миллионов долларов собственного капитала и уверены в привлечении средств внешних инвесторов», — заявил сам Бойко.
Олег Бойко с 2005 года постоянно входит в список 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes на местах с 31-го по 78-е. В 2019 году его состояние оценивали в 1,4 млрд долларов. Начинал Бойко предпринимательскую деятельность еще в конце восьмидесятых годов, в начале девяностых создал сеть магазинов ЗАО «Концерн «ОЛБИ» («Олег Бойко Инвестмент») и возглавлял банк «Национальный кредит». В 1996 году Бойко с партнёрами основал инвестиционную группу Finstar Financial Group. Был партнёром по «Евразхолдингу» с Александром Абрамовым, однако продал свою долю за 600 млн долларов в начале 2000-х годов.