Миллиардер из списка Forbes и девяностых приобрел петербургский банк

Инвестиционный холдинг Finstar Financial Group бизнесмена Олега Бойко приобрел петербургский банк «СИАБ». Об этом 15 апреля сообщается на официальном сайте холдинга.



Сумма сделки не раскрывается. В Finstar подчеркнули, что собираются развивать новые направления бизнеса — кредитование физических лиц и малого бизнеса, а также новую платформу для инвесторов.



«Мы выбрали банк «СИАБ» по двум основным причинам. Во-первых, мы остались довольны объемом бизнеса: это относительно небольшое учреждение, в котором нам не придется существенно перестраивать рабочие процессы. Во-вторых, наличие стабильной клиентской базы сыграло важную роль в нашем решении, и теперь мы можем начать работать с новыми цифровыми финансовыми продуктами. В ближайшие три года мы планируем вложить в этот проект около 50 миллионов долларов собственного капитала и уверены в привлечении средств внешних инвесторов», — заявил сам Бойко.

