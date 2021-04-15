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Большая часть вакцинированных в Северной столице старше 60 лет

Пенсионеры активнее всех вакцинируются в Петербурге

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что большая часть привитых в Петербурге старше шестого десятка. И призвал подключаться к процессу молодежь.

«Мы стараемся защитить старшее поколение. Граждане старше 60 лет — это 43% от всех, кто привился. А молодых у нас всего 22%. Нам есть куда направить усилия. Мы призываем всех приходить привиться», — сказал Сарана 15 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как стало известно «Фонтанке», пенсионер из Красногвардейского района умер 15 апреля по пути домой из поликлиники, где сделал первую прививку от коронавируса. Смерть была мгновенной.

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