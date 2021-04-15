В Киеве обновили интерактивную карту города с адресами укрытий в случае ЧС

На сайте горсовета Киева 15 апреля появилась обновлённая карта с адресами мест, которые могут использоваться в качестве укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.



Фонд защитных сооружений гражданской обороны, о создании которого заявили власти столицы Украины, «включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия».