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В Киеве обновили интерактивную карту города с адресами укрытий в случае ЧС

Власти Киева опубликовали карту с адресами подземных укрытий

На сайте горсовета Киева 15 апреля появилась обновлённая карта с адресами мест, которые могут использоваться в качестве укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Фонд защитных сооружений гражданской обороны, о создании которого заявили власти столицы Украины, «включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия».

Ранее Меркель в ходе разговора с Владимиром Путиным также призывала сократить военное присутствие России на украинской границе. В Кремле сообщали, что президент РФ в ответ обратил внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». О ситуации на Украине разговаривал с российским лидером и Байден. О том, что означают эти переговоры, читайте в интервью «Фонтанке» гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.

Напряжённость в отношениях с Россией 16 апреля обсудят между собой также главы Германии, Франции и Украины.

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