Петербург потратит на стенд ПМЭФ 48,3 млн рублей. Там будет барная стойка

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 14 апреля заключил договор на создание стенда, следует из данных портала госзакупок. Контракт заключен, как и предсказывала «Фонтанка», с единственным поставщиком. Им выступил организатор ПМЭФ фонд Росконгресс.
Для сравнения, в прошлом году Смольный собрался потратить на эти цели 51 млн рублей.
Согласно техническому заданию, экспозиция Петербурга должна одновременно вмещать 500 человек, в том числе 200 в конгрессной зоне. В открытой зоне для деловых контактов должна быть барная стойка и подсобное помещение для кейтеринга. Кейтеринг должен включать 6 кофе-брейков на 50 человек из расчёта 500 рублей на одного и ещё 6 кофе-брейков в открытой зоне на 250 человек из расчёта 300 рублей на одного.
Обедом в каждый из трёх дней форума накормят 10 человек. Порция будет стоить до 3000 рублей.
Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня 2021 года. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 форум, который должен был пройти 3–6 июня, был отменён.