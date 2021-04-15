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Петербург потратит на стенд ПМЭФ 48,3 млн рублей. Там будет барная стойка

Правительство Петербурга потратит на презентацию города на Петербургском международном экономическом форуме 48,3 млн рублей.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 14 апреля заключил договор на создание стенда, следует из данных портала госзакупок. Контракт заключен, как и предсказывала «Фонтанка», с единственным поставщиком. Им выступил организатор ПМЭФ фонд Росконгресс.

Для сравнения, в прошлом году Смольный собрался потратить на эти цели 51 млн рублей.

Согласно техническому заданию, экспозиция Петербурга должна одновременно вмещать 500 человек, в том числе 200 в конгрессной зоне. В открытой зоне для деловых контактов должна быть барная стойка и подсобное помещение для кейтеринга. Кейтеринг должен включать 6 кофе-брейков на 50 человек из расчёта 500 рублей на одного и ещё 6 кофе-брейков в открытой зоне на 250 человек из расчёта 300 рублей на одного.

Обедом в каждый из трёх дней форума накормят 10 человек. Порция будет стоить до 3000 рублей.

Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня 2021 года. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 форум, который должен был пройти 3–6 июня, был отменён.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Василий Марущак
Будет единая городская соска для любителей духовного нектара.
Запись на "присосаться" можно будет сделать через приложение госуслуги
iphonedimona
А "фонтанка" продолжит собирать деньги на лечение детей. Заканчивайте, этому государству дети не нужны...
sha_5e4d8c662c249
И музычку из "Каламбур бар" поставить.
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