Петербург потратит на стенд ПМЭФ 48,3 млн рублей. Там будет барная стойка

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 14 апреля заключил договор на создание стенда, следует из данных портала госзакупок. Контракт заключен, как и предсказывала «Фонтанка», с единственным поставщиком. Им выступил организатор ПМЭФ фонд Росконгресс.



Для сравнения, в прошлом году Смольный собрался потратить на эти цели 51 млн рублей.

Согласно техническому заданию, экспозиция Петербурга должна одновременно вмещать 500 человек, в том числе 200 в конгрессной зоне. В открытой зоне для деловых контактов должна быть барная стойка и подсобное помещение для кейтеринга. Кейтеринг должен включать 6 кофе-брейков на 50 человек из расчёта 500 рублей на одного и ещё 6 кофе-брейков в открытой зоне на 250 человек из расчёта 300 рублей на одного.