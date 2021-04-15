Главы Германии, Франции и Украины обсудят напряжённость в отношениях с Россией 16 апреля

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с главой Украины Владимиром Зеленским состоятся в пятницу, 16 апреля. Они встретятся в смешанном формате, чтобы обсудить риски эскалации, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной. Об этом 15 апреля заявили в Елисейском дворце.

Как сообщили в администрации президента Франции, сначала у Макрона запланирован обед с Зеленским в Елисейском дворце, после чего они пообщаются с Меркель, которая присоединится к ним по видеосвязи.