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Главы Германии, Франции и Украины обсудят напряжённость в отношениях с Россией 16 апреля

В Елисейском дворце сообщили о завтрашней встрече Меркель, Макрона и Зеленского

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с главой Украины Владимиром Зеленским состоятся в пятницу, 16 апреля. Они встретятся в смешанном формате, чтобы обсудить риски эскалации, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной. Об этом 15 апреля заявили в Елисейском дворце.

Как сообщили в администрации президента Франции, сначала у Макрона запланирован обед с Зеленским в Елисейском дворце, после чего они пообщаются с Меркель, которая присоединится к ним по видеосвязи.

Ранее президент США и канцлер Германии призвали Путина отвести войска от границы с Украиной.

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