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Байден и Меркель призывают Россию свернуть войска на границе с Украиной

Президент США и канцлер Германии призвали Путина отвести войска от границы с Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает 14 апреля Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Лидеры ФРГ и США считают, что «Россию надо призвать к сворачиванию недавнего усиления военного присутствия (на границе с Украиной — прим. ред.), чтобы добиться деэскалации ситуации», — рассказал Зайберт. Кроме того, Меркель и Байден обсудили вывод войск из Афганистана.

Ранее Меркель в ходе разговора с Владимиром Путиным также призывала сократить военное присутствие России на украинской границе. В Кремле сообщали, что президент РФ в ответ обратил внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». О ситуации на Украине накануне разговаривал с российским лидером и Байден.

О том, что означают эти переговоры, читайте в интервью «Фонтанке» гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.

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Комментарии (6)

Djnyana
Мир не может всё время быть в равновесии, иначе бы Мир стал - болотом, так что - Война - неизбежна! А уж, как и когда она состоится, нет особого смысла гадать, так как для каждого Человека, главная Вайна - Вайна с собственным идиотизмом, ибо.. - Победить собственный идиотизм - уже неплохо и, можно двигаться дальше на Пути Постижения Человечества в целом! )))
Iamthebeast
Да уж , указывать как передвигать войска по своей территории )) пусть лучше Украине пришлют солдат и техники, а то все слова
SU LUX INN
почему только на границе с Украиной? надо свернуть войска по всей Территории! от кого защищаться? от Цивилизованных государств, которые несут дремучим дикарям Свет культуры? а на сэкономленные деньги можно повысить Пенсии!
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