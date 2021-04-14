Байден и Меркель призывают Россию свернуть войска на границе с Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает 14 апреля Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.



Лидеры ФРГ и США считают, что «Россию надо призвать к сворачиванию недавнего усиления военного присутствия (на границе с Украиной — прим. ред.), чтобы добиться деэскалации ситуации», — рассказал Зайберт. Кроме того, Меркель и Байден обсудили вывод войск из Афганистана.



Ранее Меркель в ходе разговора с Владимиром Путиным также призывала сократить военное присутствие России на украинской границе. В Кремле сообщали, что президент РФ в ответ обратил внимание «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». О ситуации на Украине накануне разговаривал с российским лидером и Байден.

