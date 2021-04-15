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«Слегка пошатывается. Коран так и не разрешили». Адвокат Вадим Кобзев побывал у Навального

Адвокат Навального рассказал о самочувствии голодающего подзащитного

Адвокат Вадим Кобзев рассказал о самочувствии Алексея Навального 15 апреля. По словам защитника, оппозиционер, хоть и чувствует себя неважно, улыбается.

«Были у Навального. Слегка пошатывается — сильно кружится голова, но улыбается. Передаёт всем привет. Врача к нему так и не пускают. Коран тоже так и не разрешили», — пишет Кобзев в своём Twitter.

Политик оказался в колонии во Владимирской области после возвращения из Германии, куда его привезли в состоянии комы. Суд счел, что условный срок по делу «Ив Роше» надо поменять на реальный, потому что Навальный не отмечался у надзирателей. В колонии он может провести больше двух лет. На неделе он пожаловался, что больше месяца не может получить свои книги, в том числе Коран. Мусульмане Владимирской области пообещали ему предоставить священную книгу.

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Комментарии (21)

AlBerkut
Дык пока Коран не дали ведь ещё можно бухать, вот и пошатывается 😂
А то потом придётся тюбетейку снимать🤔
Cвифт
.... изверги, Коран не разрешили .... требую дать, а потом устроить экзамен ))). Клоун, да и только.
coronel
Если ему дадут другой (не его Коран, библиотечный) - проблема будет решена?
или ему нужен именно тот - собственный?
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