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Парламент Петербурга рассмотрит законопроект о трехдневных выборах с голосованием «на пеньках»

В Петербурге могут ввести трехдневное голосование на выборах

В Заксобрание Петербурга внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает при выборах в парламент проводить многодневное голосование, в том числе на придомовых территориях. Текст опубликовали на сайте Мариинского дворца.

Инициатива приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Максимально голосование может длиться три дня, организация волеизъявления граждан может проводиться на придомовых территориях и в местах общего пользования (то, что во время плебисцита по Конституции получило название «голосование на пеньках»).

Решение о проведении многодневного голосования должна принять избирательная комиссия субъекта Федерации. На это избиркому отводится срок — 10 дней с момента объявления выборов. Если речь идет о совмещенных выборах — например, как в сентябре будут избираться депутаты регионального парламента и Госдумы, — решение принимает ЦИК,

Также Центризбирком может принять решение отложить выборы на определенной территории в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Это может быть сделано не позднее чем за 2 месяца до даты голосования.

Выдвигать наблюдателей смогут как зарегистрированные кандидаты и политические партии, так и Общественная палата. Наблюдатели от этой структуры следили за плебисцитом по поправкам в основной закон. «Фонтанка» позднее наблюдала часть из них в очереди в администрации Центрального района за выплатами, хотя официально работа носила общественный характер.

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Комментарии (9)

Franklin_Delano_Roosevelt
пользуетесь в стране электричеством? значит одобряете дейтсвия Правительства. Всё. =)
Antipode
В любом случае надо участвовать в выборах. Если не участвовать, то и выборов не будет. Раз придумывают всяческие ухищрения- значит боятся за результат, а это значит что ваш голос пока еще что-то значит. Надо голосовать так, чтобы власти не считали что ваш голос у них в кармане.
265055770
Когда они уже проголосуют за отмену всех голосований? Надоели.
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