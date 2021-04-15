Парламент Петербурга рассмотрит законопроект о трехдневных выборах с голосованием «на пеньках»

Инициатива приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Максимально голосование может длиться три дня, организация волеизъявления граждан может проводиться на придомовых территориях и в местах общего пользования (то, что во время плебисцита по Конституции получило название «голосование на пеньках»).

В Заксобрание Петербурга внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает при выборах в парламент проводить многодневное голосование, в том числе на придомовых территориях. Текст опубликовали на сайте Мариинского дворца.

Решение о проведении многодневного голосования должна принять избирательная комиссия субъекта Федерации. На это избиркому отводится срок — 10 дней с момента объявления выборов. Если речь идет о совмещенных выборах — например, как в сентябре будут избираться депутаты регионального парламента и Госдумы, — решение принимает ЦИК,

Также Центризбирком может принять решение отложить выборы на определенной территории в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Это может быть сделано не позднее чем за 2 месяца до даты голосования.

Выдвигать наблюдателей смогут как зарегистрированные кандидаты и политические партии, так и Общественная палата. Наблюдатели от этой структуры следили за плебисцитом по поправкам в основной закон. «Фонтанка» позднее наблюдала часть из них в очереди в администрации Центрального района за выплатами, хотя официально работа носила общественный характер.