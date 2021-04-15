Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, сообщение о пожаре в деревне Першково Гусь-Хрустального района поступило в пожарную службу около полудня. В результате несанкционированного пала сухой растительности огонь перешел на десять деревянных строений, а из-за ветреной погоды есть угроза распространения пламени и на соседние дома.

С приходом весны и теплой погоды люди нередко начинают поджигать траву, ошибочно думая, что это идет на пользу природе. Однако такой способ «уборки» сухой травы не только вредит окружающей среде, уничтожая вместе с травой семена, насекомых, мелких животных и плодородный слой земли, но и грозит крупными пожарами, в том числе в населенных пунктах. Так, 14 апреля в Тамбовской области из-за подпалённой травы сгорели 16 домов в селе Троицкая Вихляйка. Прокуратура региона возбудила уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). В Белгородской области в тот же день в пожаре погибла пенсионерка. По предварительным данным, женщина убирала траву на своем огороде, в ходе пала травы пламя разгорелось, а когда пенсионерка попыталась его потушить, огонь перекинулся на ее одежду.