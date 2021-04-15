«Изматывает, а подчас даже унижает людей». Путин поручил главам регионов убрать «забюрокраченные до бесконечности процедуры» в соцсфере

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив 15 апреля выразил надежду, что правительство будет строить свою работу по принципу «Вся работа строится вокруг человека», и правительство поставит под контроль реализацию социальной инициативы. Также глава РФ попросил глав регионов и всех ответственных за соцсферу избавиться от бюрократических процессов, порой унижающих человека.

«По результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, прошу внимательно посмотреть ведомственные акты и другие документы в социальной сфере. Подход должен быть предельно понятным. Нужно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавиться от того, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что это также «демонтирует коллективы соцучреждений и демотивирует их, снижает качество их труда».

«Именно от вашего ответственного подхода зависят реальные улучшения в работе конкретных учреждений — школ, поликлиник, ФАПов, центров занятости. И такие изменения граждане должны увидеть уже в ближайшее время. <...> Надо постоянно смотреть, где ещё есть резервы для улучшения работы социальной сферы <...>, — обратился к коллегам Путин.