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«Изматывает, а подчас даже унижает людей». Путин поручил главам регионов убрать «забюрокраченные до бесконечности процедуры» в соцсфере

Путин потребовал пересмотреть изматывающие людей подзаконные акты, абсурдные нормы и правила

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив 15 апреля выразил надежду, что правительство будет строить свою работу по принципу «Вся работа строится вокруг человека», и правительство поставит под контроль реализацию социальной инициативы. Также глава РФ попросил глав регионов и всех ответственных за соцсферу избавиться от бюрократических процессов, порой унижающих человека.

Президент попросил глав регионов внимательно изучить реальную практику и скорректировать регулирующие её документы.

«По результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, прошу внимательно посмотреть ведомственные акты и другие документы в социальной сфере. Подход должен быть предельно понятным. Нужно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавиться от того, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что это также «демонтирует коллективы соцучреждений и демотивирует их, снижает качество их труда».

«Именно от вашего ответственного подхода зависят реальные улучшения в работе конкретных учреждений — школ, поликлиник, ФАПов, центров занятости. И такие изменения граждане должны увидеть уже в ближайшее время. <...> Надо постоянно смотреть, где ещё есть резервы для улучшения работы социальной сферы <...>, — обратился к коллегам Путин.

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Комментарии (12)

kolpankolpan
Во всех сферах эта муйня. Уже есть такие что работать невозможно . По пять разных ведомств сочиняют правила для одной темы.Имею в виду меркурий ,Росрыболовство ,рыбу и торговлю.Эти правила соблюдать невозможно.Даже если соблюдение есть--это фикция.Только выборы и выбить эту нечисть законным путем из власти. Одна надежда.А то социальная сфера.Да везде жо..
Cвифт
.... толочь воду в ступе - не каждому дано.
Nationalverrater_2
Благодетель! Я прослезимши...Правда. Он-то ,почеснаку, добрый и любит простой народ. Ето боляре его - злые и воры ! Они от него правду скрывают !
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