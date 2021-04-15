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Смольный хочет привить 850 тысяч человек к «Евро-2020» и ПМЭФ. Получается медленно

Темпы вакцинации в Петербурге в два раза отстают от плана

Вакцинация от коронавириуса идет в Петербурге в два раза медленнее, чем хотелось бы Смольному, а планы большие. К июню власти желают хотя бы по одному разу уколоть 850 тысяч человек.

«Для безопасного проведения ПМЭФ и чемпионата Европы по футболу необходимо, чтобы максимально возможное число жителей и гостей были вакцинированы или имели иммунный статус с достаточным уровнем антител, — заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец журналистам 15 апреля. — Если сохранится тот же темп вакцинации, что и сейчас, то к 1 июня число вакцинированных первым компонентом будет примерно 850 тысяч человек и 700 тысяч полностью».

Чиновник уточнил, что за все время прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинированы более чем в два раза меньше — 330 тысяч человек. А в день первым компонентом прививают по 7,5–8 тысяч жителей, при планах в два раза выше.

«Мы не достигли темпа вакцинации, на который рассчитывали, — отметил Лисовец. — Чтобы оперативно сформировать иммунную прослойку, мы исходили из того, что будем ежедневно вакцинировать первым компонентом до 15 тысяч жителей».

До ПМЭФ, который пройдет со 2 по 5 июня, и первого матча Евро-2020, который ожидается 12 июня, тем временем остаются считаные месяцы.

О том, почему к началу лета в Петербурге, по оптимистичным оценкам, успеют полностью привить 600–700 тысяч человек (вдвое меньше скромной планки, которую ставили сами себе городские чиновники) и почему в Смольном тем не менее всерьез настроились к июню на коллективный иммунитет — читайте в нашем материале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Бабло, под видом борьбы с ковидом пилят безбожно. Но враньё наружу лезет, когда пугают 3й волной и одновременно хотят провести Евро 2020. Футбольные фанаты конечно будут держать дистанцию в 1.5 метра и сидеть на стадионе в масках.
Franklin_Delano_Roosevelt
сами вкалывайте в себя свой бульон.... в графе "за кого вы голосуете" я поставлю - "против всех". Верните графу "против всех" для начала, чтобы народ мог вам показать, что вы не достойны нашего уважения.
nuga
Они устраивают сборища,зовут толпы народа,а колоть собираются невинных петербуржцев.С логикой не порядок.Колите гостей ,а ещё лучше принимайте их в полях за сто км от города в обсерваторах.
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