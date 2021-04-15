Смольный хочет привить 850 тысяч человек к «Евро-2020» и ПМЭФ. Получается медленно

«Для безопасного проведения ПМЭФ и чемпионата Европы по футболу необходимо, чтобы максимально возможное число жителей и гостей были вакцинированы или имели иммунный статус с достаточным уровнем антител, — заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец журналистам 15 апреля. — Если сохранится тот же темп вакцинации, что и сейчас, то к 1 июня число вакцинированных первым компонентом будет примерно 850 тысяч человек и 700 тысяч полностью».

Вакцинация от коронавириуса идет в Петербурге в два раза медленнее, чем хотелось бы Смольному, а планы большие. К июню власти желают хотя бы по одному разу уколоть 850 тысяч человек.

Чиновник уточнил, что за все время прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинированы более чем в два раза меньше — 330 тысяч человек. А в день первым компонентом прививают по 7,5–8 тысяч жителей, при планах в два раза выше.

«Мы не достигли темпа вакцинации, на который рассчитывали, — отметил Лисовец. — Чтобы оперативно сформировать иммунную прослойку, мы исходили из того, что будем ежедневно вакцинировать первым компонентом до 15 тысяч жителей».

До ПМЭФ, который пройдет со 2 по 5 июня, и первого матча Евро-2020, который ожидается 12 июня, тем временем остаются считаные месяцы.

О том, почему к началу лета в Петербурге, по оптимистичным оценкам, успеют полностью привить 600–700 тысяч человек (вдвое меньше скромной планки, которую ставили сами себе городские чиновники) и почему в Смольном тем не менее всерьез настроились к июню на коллективный иммунитет — читайте в нашем материале.