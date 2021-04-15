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Росприроднадзор решил закрыть самый крупный мусорный полигон Всеволожского района. «Северную Самарку» ведут в суд

Росприроднадзор подал иск в арбитраж о закрытии полигона «Северная Самарка» в Ленобласти

Управление Росприроднадзора по СЗФО подало иск в арбитраж о закрытии полигона «Северная Самарка» в Ленобласти. Оно нашло там 6 млн тонн лишних отходов.

Об обращении в арбитраж 15 апреля сообщает 47news. Росприроднадзор требует от оператора полигона — ЗАО «Промотходы» — также рекультивировать участок не позднее трёх лет после вступления решения суда в законную силу.

Один из аргументов Росприроднадзора — мощность полигона превышена: он рассчитан на 20,5 млн тонн отходов, а по подсчётам специалистов, с 1974 по 2019 год на этой площадке накопилось 26,5 млн тонн, площадка продолжает принимать мусор.

Росприроднадзор не в первый раз пробует остановить работу полигона, а местные жители регулярно жалуются на запах со стороны «Северной Самарки». В то же время — это один из самых крупных полигонов Ленобласти, принимающий отходы из Петербурга. В 2020 году сюда привези порядка 400 тысяч тонн — практически четверть от годового объема городского мусора.

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.
Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».
В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами.
АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта».

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