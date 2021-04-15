Росприроднадзор решил закрыть самый крупный мусорный полигон Всеволожского района. «Северную Самарку» ведут в суд

Управление Росприроднадзора по СЗФО подало иск в арбитраж о закрытии полигона «Северная Самарка» в Ленобласти. Оно нашло там 6 млн тонн лишних отходов.



Об обращении в арбитраж 15 апреля сообщает 47news. Росприроднадзор требует от оператора полигона — ЗАО «Промотходы» — также рекультивировать участок не позднее трёх лет после вступления решения суда в законную силу.

Один из аргументов Росприроднадзора — мощность полигона превышена: он рассчитан на 20,5 млн тонн отходов, а по подсчётам специалистов, с 1974 по 2019 год на этой площадке накопилось 26,5 млн тонн, площадка продолжает принимать мусор.