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В Петербурге «воскресло» дело о томографе для Академии имени Мечникова. Спустя годы задержали одного из фигурантов

Петербургского экс-бизнесмена задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

В Петербурге спустя годы задержали коммерсанта, связанного с делом о закупке томографа по завышенной цене для Академии Мечникова. Ему удалось скрываться от следствия по меньшей мере восемь лет.

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне вечером у дома № 40 на улице Бутлерова задержали 44-летнего обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С 2011 года он находился в федеральном и международном розыске. Годом позже Петроградским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Решение принималось заочно.

По информации нашего издания, это бывший генеральный директор ООО «Диалмед-Сервис». Восемь лет назад компания оказалась в поле зрения правоохранительных органов по делу о томографе для Академии Мечникова.

Как писала «Фонтанка», о расследовании аферы с приобретением указанной техники стало известно осенью 2012 года. Фигурантами дела проходили бывший ректор Академии Мечникова, экс-директор высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава и руководители двух коммерческих структур — ООО «Диалмед-Сервис» и ООО «Серебряный век».

По версии следствия, весной 2009 года они вошли в сговор, направленный на оказание содействия в выигрыше аукциона и заключение государственного контракта на поставку компьютерного томографа по завышенной цене. Так, якобы по указанию высокопоставленной чиновницы в годовой план была внесена статья расходов, предусматривающая выделение 95 млн рублей на покупку указанной техники, рыночная стоимость которой на тот момент не превышала 50 млн рублей.

В свою очередь ректор вуза, как было уверено следствие, создал специальные условия в конкурсной документации, которые обеспечили победу единственному участнику аукциона — ООО «Диалмед-Сервис». Последнее перечислило полученные деньги подконтрольной фирме-субподрядчику ООО «Серебряный век», а та через цепочку посредников закупила томограф за 57,3 млн рублей. Разница между стоимостью контракта и фактической закупочной ценой, составляющая 37,7 млн рублей, была обналичена с помощью компаний-однодневок по договорам об оказании фиктивных услуг.

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Комментарии (4)

265055770
Вовремя спохватились. Еще бы пару лет и срок давности истек.
Pupin
Героев надо знать в лицо, зачем вы его скрываете?
260965961
Присоединяюсь! Где фамилии?
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