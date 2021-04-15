В Петербурге «воскресло» дело о томографе для Академии имени Мечникова. Спустя годы задержали одного из фигурантов

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне вечером у дома № 40 на улице Бутлерова задержали 44-летнего обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С 2011 года он находился в федеральном и международном розыске. Годом позже Петроградским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Решение принималось заочно.

В Петербурге спустя годы задержали коммерсанта, связанного с делом о закупке томографа по завышенной цене для Академии Мечникова. Ему удалось скрываться от следствия по меньшей мере восемь лет.

По информации нашего издания, это бывший генеральный директор ООО «Диалмед-Сервис». Восемь лет назад компания оказалась в поле зрения правоохранительных органов по делу о томографе для Академии Мечникова.



Как писала «Фонтанка», о расследовании аферы с приобретением указанной техники стало известно осенью 2012 года. Фигурантами дела проходили бывший ректор Академии Мечникова, экс-директор высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава и руководители двух коммерческих структур — ООО «Диалмед-Сервис» и ООО «Серебряный век».



По версии следствия, весной 2009 года они вошли в сговор, направленный на оказание содействия в выигрыше аукциона и заключение государственного контракта на поставку компьютерного томографа по завышенной цене. Так, якобы по указанию высокопоставленной чиновницы в годовой план была внесена статья расходов, предусматривающая выделение 95 млн рублей на покупку указанной техники, рыночная стоимость которой на тот момент не превышала 50 млн рублей.



В свою очередь ректор вуза, как было уверено следствие, создал специальные условия в конкурсной документации, которые обеспечили победу единственному участнику аукциона — ООО «Диалмед-Сервис». Последнее перечислило полученные деньги подконтрольной фирме-субподрядчику ООО «Серебряный век», а та через цепочку посредников закупила томограф за 57,3 млн рублей. Разница между стоимостью контракта и фактической закупочной ценой, составляющая 37,7 млн рублей, была обналичена с помощью компаний-однодневок по договорам об оказании фиктивных услуг.

