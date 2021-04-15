«Спутник V» будут производить в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций и корейские компании подписали соглашение о производстве российского препарата от COVID-19.
«[Южная] Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины «Спутник V». <...> Мы активно увеличиваем объемы выпуска вакцины для удовлетворения растущего мирового спроса», — приводит 15 апреля заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева сайт фонда.
Руководитель GL Rapha Ким Ги Ён в комментарии ТАСС уточнил, что в стране планируется произвести 7,5 миллиона доз «Спутник V». По его словам, пока неизвестно, в какие страны будет поставляться вакцина корейского производства. «Спутник V» одобрили уже 60 странах.
Агентство лекарственных средств ЕС сейчас проверяет клиническую практику препарата.