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«Спутник V» будут производить в Южной Корее

Южная Корея произведет 7,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций и корейские компании подписали соглашение о производстве российского препарата от COVID-19.

«[Южная] Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины «Спутник V». <...> Мы активно увеличиваем объемы выпуска вакцины для удовлетворения растущего мирового спроса», — приводит 15 апреля заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева сайт фонда.

Руководитель GL Rapha Ким Ги Ён в комментарии ТАСС уточнил, что в стране планируется произвести 7,5 миллиона доз «Спутник V». По его словам, пока неизвестно, в какие страны будет поставляться вакцина корейского производства. «Спутник V» одобрили уже 60 странах.

Агентство лекарственных средств ЕС сейчас проверяет клиническую практику препарата.

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