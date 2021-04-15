Народный артист РФ Дмитрий Певцов опубликовал у себя в Instagram пост с предложением вернуть в российскую экономику пятилетки. Это, по его мнению, даст людям уверенность в своём будущем.

«А может, пора вернуть «пятилетки» и дать уверенность людям в своем будущем? Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Мы не до конца понимаем, что нас ждёт в будущем — одни вопросы без ответов. Плывём без руля и ветрил. Шаг вперёд, два шага назад», — отметил Певцов.

По его словам, «надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей». «Возврат страны к планированию и пятилеткам — это шанс, что Россия будет двигаться в авангарде, а не в обозе мировой экономики. Это, в свою очередь, даст людям возможность планировать свою жизнь», — уверен актёр.



«В СССР последний, тринадцатый по счету, пятилетний план не был реализован из-за развала нашей страны. И вместе с ней развалилось планирование. И чего мы добились? Так, может, нам надо вернуть планирование? Может, нам нужна 14-я пятилетка? Чтобы мы понимали, куда идём. Чтобы через пять лет мы могли спросить с нашего правительства и с наших начальников», — резюмировал Дмитрий Певцов.



Напомним, ранее звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала в Instagram о зарплатах российских актёров.

