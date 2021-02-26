Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о зарплатах российских актёров

Российская актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины» и ряду иных телевизионных и театральных проектов, рассказала в своём Instagram о размерах зарплаты артистов театра и кино.



Как сообщила Екатерина Волкова, артист, служащий в труппе государственного театра, получает 25–30 тысяч рублей и немного выше. При этом актёр, участвующий в антрепризе, постоянной зарплаты не имеет — ему платят за выход на сцену.

«За один спектакль неузнаваемый актёр получит 5–12 тысяч, его узнаваемый коллега — 25–50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это всё равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», — призналась Волкова.

