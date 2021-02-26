Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о зарплатах российских актёров

Российская актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины» и ряду иных телевизионных и театральных проектов, рассказала в своём Instagram о размерах зарплаты артистов театра и кино.
Как сообщила Екатерина Волкова, артист, служащий в труппе государственного театра, получает 25–30 тысяч рублей и немного выше. При этом актёр, участвующий в антрепризе, постоянной зарплаты не имеет — ему платят за выход на сцену.
«За один спектакль неузнаваемый актёр получит 5–12 тысяч, его узнаваемый коллега — 25–50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это всё равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», — призналась Волкова.
При этом артистка пояснила, что во время пандемии, когда залы заполнялись лишь на четверть, актёры получали всего 25% от указанных сумм.
В то же время в кино оплачивается каждая съёмочная смена, «поэтому актёры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией», — отметила Екатерина Волкова.
В частности, снимающийся в кино начинающий актёр, по её словам, получает за день 3–7 тысячи рублей, узнаваемый — 15–25 тысяч и выше, звезда — 50–100 тысяч, мега-звезда — примерно 150–250 тысяч рублей. Однако, как отметила Волкова, заработок актёра кино зависит от бюджета проекта, материала, режиссёра и объёма его роли.