Угадай стиль и выиграй поездку на финал шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ Поделиться Поделиться







24 апреля в 18:00 в эфире ТНТ подведут итоги самого танцевального шоу страны. Зрителей ждет незабываемый концерт с участием звезд, лучшие номера сезона и, конечно, драматичный момент выбора победителя. Смогли ли наставники найти ту легенду, которую искали среди участников? Кто получит главный приз — 6 миллионов рублей?

Не упустите свой шанс первым узнать имя победителя! Участвуйте в розыгрыше поездки в Москву на два лица!



Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ Поделиться Поделиться







Конкурс будет проводиться в течение трех дней, с 15 по 17 апреля. В каждый из этих дней на странице «Фонтанки» в Instagram мы будем публиковать видео-фрагмент танцевального номера из выпуска шоу «ТАНЦЫ» от 10 апреля. Первый фрагмент уже опубликован, пробуйте свои силы!

Вам нужно угадать танцевальный стиль и написать правильный ответ в комментарии под постом. Победитель определится 17 апреля, в 17:30. Он будет выбран случайным образом среди всех правильно ответивших пользователей. Ваши шансы на победу вырастут, если вы дадите три правильных ответа и напишите комментарии под всеми конкурсными постами. А если удача улыбнется не вам, не огорчайтесь. Любите танцы, болейте за участников и смотрите финал на ТНТ!

«Новости компаний»

