Чтобы были не беднее астронавтов. Зарплату космонавтам повысят до 500 тыс. руб. в месяц

«Президент [России] объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70 % — чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50 % — их зарплата чуть больше чем 500 тысяч рублей в среднем», — рассказал 15 апреля ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников. В День космонавтики, напомним, Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50 % , а кандидатов в космонавты — на 70 % .

После повышения заработная плата кандидатов в космонавты в среднем составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тысяч рублей.

Для решения вопроса о повышении зарплат космонавтов потребовалось около четырех месяцев, в работу были включены Администрация президента РФ, правительство, Минэкономразвития, Минфин, отметил Овчинников. Пока зарплаты российских космонавтов почти в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы. Астронавты NASA получают в среднем 8–9 тысяч долларов, а астронавты Европейского космического агентства — 7–8 тысяч долларов.

Кроме того, Роскосмос прорабатывает вопрос предоставления космонавтам жилищной субсидии, на это потребуется дополнительное финансирование.

«Было сделано предложение, которое мы сейчас серьезно прорабатываем, — предоставлять космонавтам некую жилищную субсидию», — отметил Овчинников.

Согласно предложению, кандидаты в космонавты во время подготовки получают служебное жилье в 144-квартирном доме в Звездном городке, решение о достройке которого было принято Путиным после проработки вопроса госкорпорацией и лично главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

«Когда ты становишься космонавтом, ты получаешь жилищную субсидию. Здесь, наверное, речь будет идти о компенсации процентной ставки по ипотеке и компенсации части основного долга по ипотеке за каждый полет, — пояснил первый замгендиректора. — По сути дела, пока ты готовишься к полету, ты гасишь основное тело ипотечного кредита».