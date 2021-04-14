В Москве редакторов журнала DOXA отправили в домашние застенки. Помогла эксперт-лингвист по делу Навального

Как сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, журналистам запрещено выходить из дома в период времени с 00 часов до 23 часов 59 минут, пользоваться любыми средствами связи, Интернетом. Кроме того, их круг общения ограничили адвокатами, следователем и близкими родственниками.

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой, следует из картотеки суда 14 апреля. Для четвёртой фигурантки, Натальи Тышкевич, следствие просит аналогичную меру.

Сотрудникам студенческого журнала вменяют вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни (статья 151.2 УК). Аналогичное обвинение предъявлено оппозиционеру Леониду Волкову. С обысками к журналистам нагрянули утром 14 апреля, изъяли технику и оборудование для съёмок.



В «Агоре» уточняют, что побуждение протестовать эксперты обнаружили в видео DOXA и двух постах в Instagram, где объяснялось, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов-участников акции.



Как пишет РБК со ссылкой на материалы «Агоры», одним из авторов экспертного заключения, которое следователи СК приложили к ходатайству о мере пресечения, стала лингвист Альбина Глотова. Она же делала заключение по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

