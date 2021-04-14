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В Москве редакторов журнала DOXA отправили в домашние застенки. Помогла эксперт-лингвист по делу Навального

Суд в Москве запретил журналистам издания DOXA выходить из дома и в Сеть

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой, следует из картотеки суда 14 апреля. Для четвёртой фигурантки, Натальи Тышкевич, следствие просит аналогичную меру.

Как сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, журналистам запрещено выходить из дома в период времени с 00 часов до 23 часов 59 минут, пользоваться любыми средствами связи, Интернетом. Кроме того, их круг общения ограничили адвокатами, следователем и близкими родственниками.

Сотрудникам студенческого журнала вменяют вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни (статья 151.2 УК). Аналогичное обвинение предъявлено оппозиционеру Леониду Волкову. С обысками к журналистам нагрянули утром 14 апреля, изъяли технику и оборудование для съёмок.

В «Агоре» уточняют, что побуждение протестовать эксперты обнаружили в видео DOXA и двух постах в Instagram, где объяснялось, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов-участников акции.

Как пишет РБК со ссылкой на материалы «Агоры», одним из авторов экспертного заключения, которое следователи СК приложили к ходатайству о мере пресечения, стала лингвист Альбина Глотова. Она же делала заключение по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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Комментарии (14)

rumet
Экспертиза поднята в стране на высоту, которой не достигала со времён Вышинского, Лысенко и академика Мара.
Вскоре всех их также вытащат за шиворот на всеобщее обозрение - в суды уже над лже-экспертами - подстилками заказного правосудия.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Странный способ склонить молодежь на свою сторону.
"Я прикажу избить тебя палками, и ты полюбишь меня, как миленький" (с).
lamer
Не такие ужасные сроки. Раньше надо было думать что и как писать.
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