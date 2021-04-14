Visa и MasterCard прокомментировали слова Пескова об отключении России от сервисов

Международные платежные системы Visa и MasterCard продолжат работать в России в обычном режиме. Об этом 14 апреля заявили представители компаний, комментируя заявление пресс-секретаря Владимира Путин Дмитрия Пескова, пишет РБК.
Накануне Песков сказал, что в Кремле не исключают возможности отключения РФ от этих сервисов. «Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК»,— цитирует издание заявление главы MasterCard в РФ Алексея Малиновского.
В Visa напомнили, что работают на российском рынке более 30 лет и «привносят современные платежные технологии и решения». Отметим, об отсутствии риска закрытия платежных систем ранее говорила и заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.