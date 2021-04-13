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«Исключать нельзя ничего». Кремль допускает отключение России от Visa и MasterCard

Песков прокомментировал слова Лаврова об отказе от платёжных систем Запада

Российская Федерация может быть отключена от платежных систем MasterCard и Visa в рамках продолжения санкционной политики Запада. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru
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«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков журналистам, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретаря Путина цитирует «Интерфакс».

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия активно работает над отказом от платёжных систем, контролируемых Западом.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (68)

Strelets 77
Песков и прочие Захаровы крайне неприятны. Хорошо, что можно не смотреть госканалы, чтобы их бред не видеть, и не слышать.
Zdobsi
Неужели везде кеш будет? Люди научатся считать деньги и потребление снизится? И никаких тебе смс о кешбеках и мутоте? И визу ссаными тряпками накорюнец-то выгонят из России? Мммм.... Вырубайте, нам не нужно.
265843015
виза выгодна в сша, мастер в европе, а кому нужен мир сейчас кроме пенсионеров, большой вопрос
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