«Исключать нельзя ничего». Кремль допускает отключение России от Visa и MasterCard

Российская Федерация может быть отключена от платежных систем MasterCard и Visa в рамках продолжения санкционной политики Запада. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков журналистам, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретаря Путина цитирует «Интерфакс».
Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия активно работает над отказом от платёжных систем, контролируемых Западом.